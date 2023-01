Île-de-France : un «souci technique» perturbe l'achat du passe Navigo, 35.000 personnes débitées plusieurs fois

Alors que ce mardi 3 janvier sonne l'heure de la rentrée des classes, beaucoup d'usagers sont de retour dans les transports en commun franciliens. Mais ces derniers ont dû faire face à de grosses difficultés au moment de recharger leur passe Navigo en ligne.

Des témoignages de colère et d'incompréhension pleuvent sur les réseaux sociaux ce mardi 3 janvier, alors que pas moins de 35.000 personnes (et non 100.000 personnes comme indiqué précédemment par IDFM par erreur) ont été débitées plusieurs fois pour le même achat, après un bug sur l'application qui permet de recharger le passe Navigo. Un «souci technique» selon Ile-de-France Mobilités (IDFM).

L'appli «en carafe» depuis lundi soir

«Ça aurait été pas mal de prévenir, ça fait depuis hier soir que c'est en carafe, j'ai essayé plusieurs fois, quasiment 700 euros prélevés, ça commence à coûter cher là», s'insurge cet usager sur Twitter, capture d'écran à l'appui. Au total, il aura été prélevé 9 fois sans jamais réussir à recharger son passe Navigo pour autant.

Une situation qui a mis en rogne un grand nombre d'abonnés en ce début d'année, qui étaient plusieurs milliers à s'en plaindre ce mardi sur les réseaux sociaux, sans compter que le prix du passe Navigo vient de passer à 84,1 euros par mois.

Un bug sur les 3 applications

En cause ? Un «souci technique» sur l'application Île-de-France Mobilités mais aussi sur les deux autres applications RATP et SNCF Connect, «désormais résolu», promet IDFM, qui avait assuré quelques heures plus tôt que des équipes travaillaient à la résolution du bug «dans les plus brefs délais».

A 11h10, IDFM indiquait finalement que l'incident était «terminé». «Les remboursements se feront automatiquement sans besoin de passer par le SAV de l'app», avait poursuivi l'autorité organisatrice des transports en commun en Ile-de-France, qui ajoutait qu'il est à nouveau possible de «recharger [votre] passe sans soucis».

Concrètement, pour les personnes concernées, soit la transaction est annulée automatiquement et il n'y aura pas de prélèvement sur le compte des usagers, soit ils seront remboursés automatiquement «d'ici à vendredi au plus tard», a expliqué un porte-parole d'IDFM. Avant d'assurer être «sincèrement désolé pour cette erreur» et mettre «tout en œuvre pour que cela ne se reproduise plus».