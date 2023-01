Passe Navigo : l’augmentation du prix passe mal

Inéluctable, la très redoutée hausse du passe Navigo est désormais effective. Depuis le 1er janvier, les Franciliens ont vu le prix de leur abonnement mensuel augmenter de près de 10 euros. Un tarif qui passe très mal auprès des usagers.

A compter de ce 1er janvier 2023, les Franciliens ont vu le prix de l'abonnement mensuel au passe Navigo s'élever à 84,10 euros, contre 75,20 euros auparavant. Une augmentation de 12% qui passe mal, et ce, alors que le réseau est fréquemment touché par des grèves, des retards et que les rames sont constamment bondées.

A noter que le ticket de métro a connu le même sort, il faudra compter désormais 2,10 euros le voyage contre 1,90 précédemment.

Une augmentation incompréhensible pour un grand nombre d'usagers. «Il y a de moins en moins de trains, il y a toujours des problèmes sur les lignes», explique Marie, étudiante et usagère du réseau. Elle note également qu'il s'agit d'«un poste de dépense qui pèse tous les mois».

D'ailleurs, certains usagers envisagent aujourd'hui de changer de moyen de transport et de prendre le vélo. Mais pour grand nombre de travailleurs parisiens qui vivent en banlieue, c'est impossible. «J'habite dans le 91 et je ne peux pas arriver à Paris à vélo car c'est à 40 kilomètres d'ici», témoigne Moustapha. Donc pas le choix pour ces usagers qui espèrent d'ores et déjà que cette augmentation sera la dernière de 2023.