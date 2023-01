Île-de-France : quelles nouveautés en 2023 dans les transports en commun ?

Arrivée de trains neufs, poursuite de l'automatisation de certaines lignes ou encore création de nouvelles lignes de tramway, l'année 2023 s'annonce riche pour les transports en commun franciliens, alors que la présidente de la région et d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) Valérie Pécresse a décidé le retour à l'offre à 100 %.

Retour à l'offre 100 %

Face aux difficultés quasi quotidiennes rencontrées par les usagers des transports en commun franciliens, la présidente de la région et d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) Valérie Pécresse avait exigé le retour à l'offre à 100 %. Une directive donnée conjointement à la RATP comme à la SNCF, afin qu'ils mettent le paquet sur le recrutement et aient davantage de marges de manœuvre pour offrir une qualité de service à la hauteur.

Pour autant, ces derniers mois au ralenti vont être difficiles à balayer, et le retour à l'offre d'avant crise sanitaire ne se fera pas en quelques semaines, malgré d'importantes campagnes de recrutement et l'accélération des formations. Si la RATP promet une amélioration d'ici à la «fin du premier trimestre 2023», la SNCF n'est pour l'instant pas en mesure d'être aussi optimiste.

Plusieurs réunions devraient avoir lieu au cours du mois de janvier à ce sujet, entre les opérateurs et la Région, qui avait également annoncé la convocation le 23 janvier prochain des «grandes assises du financement des transports franciliens». Là, il s'agira de «trouver des sources de financement pérennes pour toutes les nouvelles offres de transports qu'IDFM devra financer à partir de 2024».

100 trains neufs sur l'ensemble du réseau

Grande nouveauté de l'année 2023 : l'arrivée d'une centaine de trains neufs, qui viendront remplacer les plus anciens. Ce sera notamment le cas dans le métro, sur les lignes 4, 6, 7, 11 et 14. Sur la ligne 14, des trains neufs appelés MP14 viennent remplacer les rames automatiques qui basculent sur la ligne 4.

Autre jeu de chaises musicales : pas moins de 45 trains MP89 de la ligne 4 viendront remplacer les MP73 – mis en service en 1973 – de la ligne 6, voués à être réformés. Quant à la ligne 11, l'ensemble des trains MP59 – mis en service en 1959 donc – seront petit à petit remplacés par des MP14 neufs. Et ce, alors que 100 % des trains de la ligne 7 seront rénovés.

Côté RER, 100 % de trains Regio2N viendront équiper la ligne N du Transilien, alors que la construction des trains à deux étages qui équiperont le RER B a débuté. En outre, 16 RER NG neufs sont attendus sur le RER E.

Poursuite de l'automatisation

En outre, l'arrivée de ces nouveaux trains préfigure la poursuite et la finalisation de l'automatisation de la ligne 4, qui a déjà vu arriver cette année les premiers trains automatiques. A terme, 52 navettes automatiques circuleront sur l'ensemble de la ligne 4, pour laquelle la RATP prévoit l'automatisation complète et définitive «fin 2023».

Même chose pour la ligne 13, qui sera selon IDFM «la prochaine ligne à être automatisée». S'il est certain que son automatisation complète ne sera pas prête pour 2023, les premières études ont été «lancées», se félicite IDFM.

2 nouvelles lignes de tramway

Autre nouveauté : l'arrivée de deux nouvelles lignes de tramway, avec la ligne 10 – entre Croix de Berny et Clamart Jardin-Parisien – et la ligne 12 – entre Massy et Evry – d'ici à quelques mois.

La première reliera le Parc de Sceaux à Clamart, dans les Hauts-de-Seine (92), «à horizon mi-2023», avec 13 stations qui desserviront également Antony, Châtenay-Malabry et Le Plessis-Robinson.

Tandis que la seconde ligne reliera Massy à Evry-Courcouronnes, en Essonne (91), dans le courant de l'année, avec 16 stations qui desserviront également Ris-Orangis, Grigny, Viry-Châtillon, Morsang-sur-Orge, Epinay-sur-Orge, Longjumeau, Chilly-Mazarin, Champlan puis Massy et Palaiseau.

1 nouvelle ligne de Noctilien

Par ailleurs, une nouvelle ligne de Noctilien – baptisée la N155 – viendra renforcer le réseau de bus de nuit entre la Gare Saint-Lazare, à Paris, et la Gare Nord de Poissy, dans les Yvelines (78).

POURSUITE DE LA MODERNISATION DE LA BILLETTIQUE

Enfin, alors qu'il n'est déjà plus possible d'acheter des carnets de tickets de métro en papier dans un grand nombre de stations, la modernisation de la billettique se poursuit en parallèle. Depuis quelques mois, les propriétaires d'un smartphone Android peuvent à la fois acheter la quasi-totalité des titres sur leur téléphone et l'utiliser pour valider leur trajet. Et à la fin de l'année, les abonnements Navigo annuels pourraient également être validés de cette façon.

Quant aux utilisateurs de smartphones de la marque Apple, jusqu'à aujourd'hui empêchés d'utiliser ce service en raison d’incompatibilités entre les technologies, ces derniers pourront bientôt, d'ici à l'automne, valider leur trajet et intégrer leurs titres dans leur application «Wallet».