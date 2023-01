Emmanuel Macron aux boulangers : «On va tout faire pour que la hausse de l'énergie soit raisonnable»

Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé ce jeudi depuis l'Elysée en marge de la traditionnelle cérémonie de la galette des rois. Il a affirmé que l'Etat continuera à aider les très petites entreprises, dont les boulangers, touchées par d'importantes hausses des prix en raison de la crise de l'énergie.

Le chef de l'État veut «accompagner» les TPE et artisans. Alors qu'il recevait une délégation de boulangers à l'Élysée, dans le cadre de la traditionnelle cérémonie de la galette des rois, Emmanuel Macron a apporté son soutien aux professionnels.

Le président de la République a tenté, dans un premier temps, de montrer aux boulanger, et aux artisans frappés par une hausse «aberrante» des factures d'énergie, qu'il «partageait leurs inquiétudes». Emmanuel Macron a d'ailleurs expliqué avoir lui-même appelé le numéro vert mis en place pour les assister, sans succès. «J'en ai ras-le-bol des numéros verts dans tous les sens», a-t-il lancé, quand bien même son gouvernement a multiplié la création de tels numéros au gré des différentes crises.

Emmanuel Macron a aussi indiqué avoir tester plusieurs dispositifs destinés aux professionnels, avant d'être applaudi par les personnes présentes lors de son discours.

«Beaucoup de nos artisans et nos TPE ont autre chose à faire que d'aller chercher dans des sites internet, des circulaires absolument illisibles, ou des tableux incompréhensibles», a concédé le chef de l'État.

Rappeller les aides déployées

Après Bruno Le Maire hier, le président de la République a surtout insisté sur le fait que des aides de l'État étaient déjà mises en place, et rappelé l'importance qu'elles soient connues de tous les boulangers et autres métiers de bouche.

«L'État prendra en charge 40 % de la hausse», a lancé Emmanuel Macron qui a cependant insisté sur le fait que ce n'était pas tout a fait le rôle de l'État de négocier les contrats avec les fournisseurs d'énergie.

«Vous aurez une hausse, c'est sûr, mais on va tout faire pour qu'elle soit raisonnable et on va vous accompagner pour que vous puissiez l'absorber. Mais, à chaque fois qu'elle sera déraisonnable, on poussera les fournisseurs à renégocier», a précisé Emmanuel Macron qui a rappelé que les TPE peuvent renégocier leurs contrats d'énergie avec les fournisseurs.

Hier, Bruno Le Maire avait même annoncé la possibilité pour les TPE et artisans de «résiliers leurs contrats d'énergie sans frais», en cas de hausse démesurée des prix».