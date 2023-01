Inflation : «ce qui est en train de se passer en France, c'est un véritable plan social des boulangers-pâtissiers», affirme Sébastien Chenu

«Ce qui est en train de se passer en France, c'est un véritable plan social des boulangers-pâtissiers», a déclaré ce jeudi dans la Matinale de CNEWS Sébastien Chenu, vice-président du RN, au sujet de la flambée des prix de l'énergie et des matières premières qui asphyxient la profession.

Le vice-président du RN a tiré à boulet rouge contre le gouvernement d'Elisabeth Borne, estimant que les aides proposées aux boulangers sont «trop faibles» par rapport aux hausses des prix constatées. Il a également critiqué la possibilité de reporter le paiement des impôts et des cotisations sociales. «Il faudra bien les payer, ça ne solutionne pas le problème de fond», estime-t-il.

Ses déclarations font écho à celles de Marine Le Pen, tenues dans un message de soutien aux boulangers-pâtissiers posté sur les réseaux sociaux, ce mercredi.

«Depuis maintenant plus d’un an, le marché européen de l’électricité est hors-contrôle, entraînant mois après mois une hausse considérable des factures énergétiques. Cette explosion du prix de l’électricité est insupportable pour toutes les entreprises qui doivent déjà faire face au poids des charges et à la baisse du pouvoir d’achat des Français (...). Comment la France, qui était la championne incontestée et incontestable de production d’électricité bon marché en Europe, a-t-elle pu en arriver là ?», a affirmé la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, pointant du doigt «les mauvais choix politiques du passé».