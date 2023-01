Nicolas Dupont-Aignan sur les prix de l'énergie : «Emmanuel Macron est un peu l'assassin qui revient sur les lieux du crime»

Invité ce vendredi 6 janvier dans La Matinale de CNEWS, Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France, a condamné la décision du gouvernement de ne pas sortir la France du marché européen de l'énergie, alors que le pays fait face à une flambée des prix.

«Emmanuel Macron est un peu l'assassin qui revient sur les lieux du crime», a estimé le député de l'Essonne, alors que le président de la République a pointé du doigt jeudi ceux qui font des «profits excessifs» sur «la base de la crise». «Il dit : "c'est scandaleux ces sociétés privées qui se gavent". Mais c'est lui qui refuse de faire comme le Portugal et l'Espagne», a ajouté l'élu.

la sortie du marché européen impossible, selon le gouvernement

Lisbonne et Madrid bénéficient en effet d'une dérogation temporaire pour sortir du marché européen, ce qui leur permet de découpler le prix du gaz et de l'électricité.

Sur CNEWS, la ministre déléguée aux PME, Commerce et Artisanat, Olivia Grégoire, avait estimé mercredi qu'une telle dérogation ne pouvait être accordée à la France. «La France est au cœur de l'interconnexion européenne sur l'énergie. On ne peut pas sortir comme l'ont fait les Espagnols et les Portugais, parce qu'on n'a pas du tout le même rapport à l'énergie que la péninsule ibérique», qui «n'importe pas d'énergie ni n'exporte d'énergie avec le marché européen».

Le gouvernement français pousse en revanche pour une réforme du marché européen, afin de découpler le prix du gaz du prix de l'électricité. «C'est à la table de travail de la Commission européenne au premier semestre 2023», a indiqué Olivia Grégoire.