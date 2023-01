Météo : la moitié de la France placée en vigilance jaune vent violent, orages ou vagues-submersions

Ce dimanche 8 janvier, Météo-France a placé près de la moitié de la France en vigilance jaune en raison de vent violent, pluie-inondation, orages ou vagues-submersions.

Le ciel va gronder. Météo-France a placé, ce dimanche 8 janvier, près de la moitié du territoire français en vigilance jaune. Au total, 49 départements ont été placés en vigilance jaune pour vent violent, orages ou vagues-submersions, tandis que les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence et des Alpes-Maritimes le sont pour des risques d’avalanches.

Alors que la situation météorologique est plutôt calme dans la matinée, elle devrait se dégrader dans l’après-midi, provoquant des averses «fréquentes, plus marquées et même parfois orageuses». L’épisode devrait se poursuivre jusqu’au soir avant un potentiel retour au calme ce lundi.

«De la Manche et la frontière belge jusqu'aux Pays de Loire et le Poitou, dès le matin éclaircies et passages nuageux alternent, mais il faut aussi s'attendre à quelques averses par moments», a précisé Météo-France.

«Le vent de sud-ouest à ouest souffle en rafales jusqu'à 60 à 70 km/h en matinée, il se renforce jusqu'à 70 à 80 km/h ensuite dans les terres, 90 km/h près des côtes», a ajouté le service météorologique.

L’après-midi promet d’être orageux essentiellement à Nantes, Rennes, Brest et Cherbourg-Octeville. L’épisode orageux se déclarera, dans la soirée, vers Paris, Amiens et Lille.

En Corse, placée en vigilance jaune pour vent violent, orages, pluie-inondation et avalanches, «les pluies se bloquent et persistent du matin au soir, donnant de bons cumuls sur l'ouest de l'île», le vent de sud-ouest pourrait atteindre 70 à 90 km/h.

Toutefois, les températures restent toujours très douces. «Les maximales vont de 9 à 13 °C sur la moitié nord et le Massif Central, de 11 à 16 °C au sud, localement 17 °C sur le Béarn et le littoral méditerranéen, jusqu'à 18 °C en Corse», a noté Météo-France.