Pantin : rebaptisée Pantine, la ville a déjà perdu son «e»

Signe de l'engagement de cette ville de Seine-Saint-Denis (93) en faveur de l'égalité hommes-femmes, Pantin a été rebaptisée Pantine. Une décision qui ne semble pas plaire à tout le monde, puisque quelques jours après l'ajout d'un «E» sur le logo officiel de la ville installé en lettres géantes devant le «Dock B», celui-ci avait été arraché.

«Le E de Pantine a été arraché de son socle dans la nuit de vendredi à samedi», témoigne un habitant de la ville, photo du logo – installé devant les Magasins Généraux le long du canal de l'Ourcq non loin du port de Pantin – à l'appui. Lui explique que le «E» a été «déposé à côté du skate park» situé à quelques mètres.

Un E-phémère…



Le E de Pantine à été arraché de son socle pendant la nuit de vendredi à samedi.



Le corps du délit a été déposé à côté du skate park pic.twitter.com/Wq2b7AKglr — Bonjour Pantin et ses voisins (@bonjour_pantin) January 7, 2023

Un acte de vandalisme qui fait suite à la décision du maire socialiste Bertrand Kern de rajouter un «E» au nom de la ville pour «interpeller» et afin qu'il y ait, selon ses mots, «une prise de conscience sur cette égalité entre les femmes et les hommes, qui n'est pas encore parfaite même s'il y a eu des améliorations ces dernières années».

L'édile avait annoncé la nouveauté dans une vidéo diffusée sur les différents réseaux sociaux de la ville, souhaitant «placer les vœux de la municipalité sous l'égide de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les violences faites aux femmes». Un changement d'identité temporaire, décidée pour un an et purement symbolique, qui n'a pas plu à tout le monde.

Pourtant, seules les lettres géantes formant le nom «Pantin», installées à cet endroit, ont été modifiées, dans la mesure où tout autre changement aurait nécessité un changement officiel de la toponymie de la ville, et demanderait d'établir un dossier auprès du ministère des Collectivités territoriales, soumis ensuite à examen par des experts.