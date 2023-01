Hérault : un lycée de Lunel confiné après l'intrusion de deux individus

Deux individus ont pénétré dans un lycée de Lunel après avoir percuté un véhicule de gendarmerie, ce lundi 9 janvier. L'établissement a été confiné jusqu'à leur interpellation.

La matinée des élèves et personnels du lycée Louis-Feuillade à Lunel (Hérault) a été bouleversée, ce lundi 9 janvier. Deux individus se sont introduits dans l'établissement, entraînant la mise en place d'un Plan particulier de mise en sûreté (PPMS). Ce dernier a toutefois pu être levé après l'interpellation des intrus.

Avant de pénétrer dans le lycée, les deux suspects, à bord d'une voiture, avaient dans un premier temps percuté un véhicule de gendarmerie, vers 8h30. D'après les informations de Midi libre, ils ont été repérés grâce à la vidéosurveillance et un important dispositif a immédiatement été mis en place pour les retrouver.

Les élèves confinés dans l'établissement

Une cinquantaine de gendarmes de la brigade de Lunel, une quinzaine de membres du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (Psig) et des policiers municipaux ont été mobilisés, de même qu'un hélicoptère et une équipe cynophile.

Les forces de l'ordre ignoraient alors si ces deux individus, aux visages dissimulés sous des cagoules, étaient armés. La plus grande vigilance était donc de mise lorsqu'il est apparu qu'ils s'étaient introduits dans le lycée Louis-Feuillade.

Le déploiement du Plan particulier de mise en sûreté, établi en lien avec le chef d'établissement, a permis de confiner élèves et personnels le temps de retrouver les deux protagonistes. Ils ont été interpellés en fin de matinée, au sein de l'établissement, et les cours ont pu reprendre normalement dans l'après-midi.

D'après le maire de Lunel, Pierre Soujol, ces deux individus sont en fait des élèves du lycée Louis-Feuillade. Selon lui, ils sont entrés dans l'établissement «pensant y trouver une cachette naturelle» après avoir été contraints «d'abandonner leur véhicule». «Quel était leur projet ?, s'est toutefois interrogé l'édile. On attend que l'enquête se poursuive».