Renaud Muselier sur les retraites : «Le système n’est pas viable sur le plan financier»

Invité de La Matinale de CNEWS ce mardi 10 janvier, Renaud Muselier, président Renaissance de la région Sud, est revenu sur la réforme des retraites, qui doit être présentée par le gouvernement ce mardi 10 janvier.

Alors que le gouvernement s'apprête à dévoiler sa réforme sensible sur les retraites ce mardi, où un recul de l'âge de départ à 64 ans semble se dessiner, le président Renaissance de la Région Sud, Renaud Muselier, a affirmé qu'il «était aujourd'hui nécessaire de travailler plus longtemps».

Et la raison est simple pour l'ancien député européen : «le système -des retraites - n'est pas viable sur le plan financier».

«Au niveau de la répartition, on est à 1,7 cotisant pour seulement 1 retraité, et nous serons bientôt à 1,4. A ce rythme, on ne peut pas tenir», a-t-il ainsi expliqué.

C'est aux alentours de 17h30, ce mardi, que la Première ministre Elisabeth Borne présentera cette réforme voulue par Emmanuel Macron pour «préserver» le système de retraites par répartition.