Opération Pièces jaunes : tout savoir sur l'édition 2023 qui démarre aujourd'hui

Comme chaque année depuis 33 ans, la Fondation des Hôpitaux lance, ce mercredi 11 janvier, sa traditionnelle opération Pièces Jaunes. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette édition 2023 qui se tient jusqu'au samedi 4 février.

L'occasion idéale de se débarrasser de ses pièces de monnaie tout en faisant une bonne action. L’opération Pièces Jaunes revient du 11 janvier au 4 février 2023. Chaque année depuis 1989, les Pièces Jaunes font appel à la générosité du public afin de financer de nombreux projets dans les hôpitaux publics et services pédiatriques du pays. Le point en détail sur cette opération caritative.

A quoi servent les dons ?

L'opération Pièces Jaunes a pour objectif d'améliorer le cadre de vie des enfants hospitalisés. Grâce aux dons récoltés depuis 1989, la Fondation des Hôpitaux a pu financer plus de 9.500 projets. Par exemple : la création de chambres parents-enfants, destinées à héberger à l'hôpital un adulte dont l'enfant a besoin de soins.

Tuto tirelire !



Qui dit retour de la tirelire en carton, dit retour du montage !



C’est pourquoi cette semaine nous vous offrons une petite aide vidéo, afin d’être vraiment opérationnel le 11 janvier prochain ! #DIY #Tuto #Tirelire #RestezConnectés pic.twitter.com/BkuJ1gAbAA — Pièces Jaunes (@piecesjaunes) December 21, 2022

La Fondation des Hôpitaux, présidée par Brigitte Macron, a également aménagé des salles de jeux, des salles de sport, et organisé des ateliers cuisine et des sorties en minibus «pour que les patients ne soient pas coupés du monde lorsqu'ils sont hospitalisés», détaille-t-elle.

Enfin, les dons permettent d'acheter des matelas anti-escarres, des coussins de positionnement ou des pompes antidouleur afin de soulager un peu la souffrance physique des mineurs hospitalisés.

Lundi soir, au 20-Heures de TF1, Brigitte Macron a aussi expliqué que cette édition serait axée sur la santé mentale et les adolescents dans le besoin d'une aide psychologique urgente.

Comment faire un don ?

Les dons peuvent tout simplement être déposés dans une tirelire Pièces Jaunes. Elles se trouvent dans les entreprises, écoles, hôpitaux, associations... Il est même possible de confectionner sa propre tirelire, en demandant un sticker Pièces Jaunes à La Poste.

Plus de 400 bornes ont également été déployées dans les grands magasins. Elles ont la particularité d'afficher le montant exact du don, et d'imprimer un ticket pour un reçu fiscal. La liste des bornes et de leur emplacement est disponible ici.

Les dons dématérialisés sont également possibles via le site de la Fondation des Hôpitaux, ou par SMS. La marche à suivre est disponible ici.