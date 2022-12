Crise énergétique : les catholiques appelés aux dons pour aider les églises à payer leurs factures

Alors que les montants des factures d’énergie explosent partout en France, les églises sont également concernées. Dans ce contexte, les paroisses lancent un appel aux dons auprès des fidèles pour les aider à maintenir le chauffage dans leurs locaux.

Ils ont jusqu’au 31 décembre, 23h59 pour se mobiliser. Alors que les factures d’énergie explosent partout en France, les églises également concernées, comptent sur les dons des fidèles pour maintenir le chauffage dans les paroisses. La campagne nationale annuelle du «denier», lancée ce jeudi 15 décembre et qui court jusqu'à la fin de l'année, vise d'ailleurs à répondre principalement à cet objectif : aider les églises à payer la hausse des tarifs de l'énergie.

Lancement de la campagne Denier « Merci » 2022 et point sur les ressources de l’Eglise catholique https://t.co/pikw6xhmYz @Eglisecatho pic.twitter.com/qk1g7kvd6H — InfoCatho (@InfoCatho) December 13, 2022

Et pour cause, à l’image de l’église de Saint-Jacques de Pouzauges, en Vendée, thermomètre en main, il fait froid, en l'occurrence ici à peine 12 °C. Et pour la maire de la commune, Michelle Devanne, difficile de monter le chauffage puisque c’est la mairie qui prend en charge la facture de gaz, suite à un accord très ancien avec le diocèse.

«Nous avons aussi un orgue, un orgue qui a été rénové il y a quelques années et qui est un peu fragile. Donc les écarts de température il n’aime pas trop ça», a-t-elle aussi argumenté.

En l'absence de solution, la facture d'énergie de la commune sera multipliée par deux l’an prochain. Le citoyen paroissien est donc appelé à participer. «C’est pour cette raison que l’on fait un appel pour essayer de donner un peu plus. Les paroisses ne vivent que de ce que les gens donnent», a rappelé le Père Jean-Bernard, curé de Pouzauges.

D'ailleurs, la Conférence des Évêques de France a estimé que la facture énergétique dans les diocèses allait augmenter de 15 % sur deux ans, soit une hausse de 125 millions d'euros par rapport à l’année précédente. Les dons au Denier du culte (plus d'information ICI) devraient idéalement augmenter de 20 % pour pallier la crise. Les diocèses vont par ailleurs éditer des bons de chauffage défiscalisables auprès des fidèles.