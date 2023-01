Economie : Emmanuel Macron reçoit plusieurs grands patrons à l'Elysée ce vendredi

Le Président de la République Emmanuel Macron reçoit ce vendredi 13 janvier, pour déjeuner à l’Elysée, plusieurs grands patrons français du CAC 40, en amont du Forum économique mondial de Davos (Suisse) qui doit s’ouvrir dans quelques jours.

Une dizaine de représentants de grandes entreprises attendus. Le président de la République Emmanuel Macron reçoit, ce vendredi 13 janvier lors d'un déjeuner à l’Élysée, plusieurs grands patrons du CAC 40, du nom de l'indice regroupant les 40 plus importantes capitalisations boursières cotées à la bourse de Paris.

Cette réunion se tient dans le cadre du Forum économique mondial de Davos (Suisse) qui doit s’ouvrir dans quelques, et qui a pour but d’aborder l’attractivité et le développement économique de la France à travers le monde.

«Dans un monde qui traverse des crises, le président de la République veut que la France continue d’avancer et de tirer son épingle du jeu», tel est le leitmotiv qui doit résonner durant ce rendez-vous, selon l’entourage du président cité par Le Parisien.

Des investissements pour le futur

Dans ce contexte, d’après les sources du quotidien régional, Emmanuel Macron doit ainsi accueillir entres autres les multinationales Capgemini, Axa, Air Liquide, Orano (Ex-Areva), Schneider Electric, Dassault Systèmes, ou encore L’Oréal.

Au menu, le sujet des investissements pour l’année 2023 devrait être mis sur la table, dans une logique se voulant également rassurante pour les partenaires européens concernant la trajectoire budgétaire de la France à l'avenir.

En effet, entre inflation et guerre en Ukraine, mais aussi trois jours seulement après avoir dévoiler la réforme des retraites, le gouvernement veut croire en un «petit miracle français, alors qu’ailleurs en Europe beaucoup d’économies entrent en récession», d’après l’Élysée, répondant ainsi parallèlement aux nombreuses critiques de l’opposition sur la politique du gouvernement.