Economie : voici les 5 régions les plus recherchées par les investisseurs étrangers

La France est le pays d’Europe le plus attractif pour les investisseurs étrangers d’après une étude publiée ce jeudi 2 mai. Certaines régions sont d’ailleurs très appréciées, les voici.

Les régions françaises ont la cote. L’étude établie et publiée par le cabinet immobilier EY ce jeudi 2 mai montre que la France était le pays le plus attractif d’Europe pour les investisseurs étrangers en 2023, et ce pour la cinquième année consécutive. Elle arrive devant le Royaume-Uni et l’Allemagne.

Par ailleurs, l’étude a révélé que cinq régions françaises figurent parmi les 15 régions d’Europe les plus plébiscitées par les étrangers pour investir. Ainsi, l’Auvergne-Rhône Alpes, le Grand Est, les Hauts-de-France, l’Occitanie et l’Île-de-France séduisent tout particulièrement les investisseurs étrangers.

Ces berceaux historiques de l’industrie française attirent de plus en plus d’investisseurs et font rayonner la France à l’étranger. Ces dynamiques très positives permettent de créer de l’emploi, 20.545 au total.

La réindustrialisation de l’Hexagone renforce cette attractivité auprès des investisseurs étrangers. L’an dernier, 530 nouvelles usines ont été construites et représentent 40% des 1.194 projets recensés par EY.

Pour réaliser cette étude, le baromètre EY a interrogé 500 dirigeants exerçant dans tous les secteurs, et de tous les pays.