Météo : neige, vent, pluie...À quoi s'attendre la semaine prochaine ?

Selon Météo-France, la neige et le froid vont faire leur retour cette semaine dans l'Hexagone, après un début d'année historiquement chaud.

L'hiver va-t-il enfin commencer après un début d'année historiquement doux ? En effet, selon Météo-France, les températures baisseront au fur et à mesure avec l'installation d'un air plus froid et plus humide sur toute la France, à partir du lundi 16 janvier.

Le temps s'annonce ainsi agité, marqué par des pluies fréquentes, un vent fort et une abondance de neige en montagne, même à basse altitude.

Concernant la pluie, elle sera prépondérante sur l'ensemble du territoire, excepté dans le Languedoc-Roussillon. Ces averses s'accompagneront de rafales qui concerneront de nombreuses régions, et particulièrement les littoraux sous l'influence d'une dépression en mer du Nord.

Un ressenti hivernal sans vague de froid

Si un rafraîchissement est prévu la semaine prochaine, aucune vague de froid n'est pour autant à l'ordre du jour, comme ce fut le cas en décembre dernier.

En effet, une baisse de 5°C est attendue en France, tandis que les températures moyennes culmineront aux alentours de 5 à 7°C.