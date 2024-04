Météo : que sont les Saints de glace ?

Selon la croyance populaire, un phénomène météorologique particulier, qui marquerait les dernières traces de l’hiver, commence ce mardi 23 avril pour culminer à la mi-mai : les Saints de glace.

Période bien connue des amateurs de jardinage, les Saints de glace ont lieu chaque année, selon la croyance populaire. Pour cette année 2024, la période s'étend du 23 avril au 13 mai. Durant les jours répartis sur cette période, des risques de gel seraient à prévoir.

Cette légende remonte au Moyen Âge. À l’époque, les agriculteurs imploraient Saint Mamert, Saint Pancrace et Saint Servais, dont les fêtes étaient célébrées les 11, 12 et 13 mai, de ne pas ramener avec eux des baisses de températures. Pendant des siècles, les personnes travaillant la terre estimaient que des gelées tardives pouvaient se produire lors de ces trois jours du mois de mai, et priaient donc ces trois saints pour éviter de perdre leurs récoltes.

En plus de ces trois saints, cinq autres saints sont également invoqués, en fonction des traditions locales, notamment dans le sud de la France : Saint Georges (23 avril), Saint Marc (25 avril), Saint Eutrope (30 avril), Sainte Croix (3 mai) et Saint Jean (6 mai).

Selon le dicton : «Les Saints Servais, Pancrace et Mamert : à eux trois, un petit hiver». Cependant, la croyance populaire n’est pas systématiquement vérifiée.

La dernière période de gel avant le beau temps

«En France, les premières semaines du mois de mai s'accompagnent souvent de changements de temps marqués, avec des températures oscillant entre des valeurs presque estivales ou encore quasi hivernales. Les Saints de glace sont ainsi une période traditionnellement redoutée pour les gelées tardives», d'après Météo-France.

«Selon les croyances populaires, une fois cette période passée, le gel ne serait plus à craindre. En observant les températures minimales ces dernières années les 11, 12 et 13 mai, on constate qu'elles sont, sans surprise, contrastées d'une année sur l'autre. Par ailleurs, des gelées en plaine ne sont pas impossibles après les Saints de glace», a ajouté Météo-France dans sa note à ce sujet.