Paris : le slogan «Femme, Vie, Liberté» en soutien au peuple iranien affiché sur la tour Eiffel ce lundi

Ce lundi 16 janvier, à partir de 18h30, le slogan «Femme, Vie, Liberté» assorti d'un second «#StopExecutionsInIran» sera affiché sur la tour Eiffel. Un hommage au peuple iranien annoncé par la maire de Paris Anne Hidalgo qui a qualifié ce qu'il passait là-bas de «monstrueux».

«Quatre mois après le décès de Mahsa Jîna Amini, lundi 16 janvier et mardi 17 janvier, la Tour Eiffel affichera les slogans «Femme, Vie, Liberté» et «#StopExecutionsInIran» en hommage à celles et ceux qui se battent courageusement pour leur liberté alors que le régime poursuit les exécutions de manifestants», a ainsi communiqué la municipalité parisienne.

«Ce qui se passe en Iran est monstrueux»

Quelques jours auparavant, lors de la traditionnelle cérémonie des vœux aux élus le 10 janvier dernier, la maire de Paris Anne Hidalgo avait insisté sur sa volonté de faire de la capitale «une ville refuge, ouverte sur le monde, généreuse, accueillante pour celles et ceux qui fuient la guerre, le terrorisme, la misère, le réchauffement climatique».

Expliquant être aux côtés «des Ukrainiens, des Ouighours, des Arméniens, des Afghanes, des Iraniennes et des Iraniens», l'élue socialiste avait ensuite annoncé que la tour Eiffel afficherait bientôt «fièrement le message de la révolution «Femme, Vie, Liberté». «Ce qui se passe en Iran est monstrueux : un régime qui tue sa jeunesse n'a aucun avenir. J'en appelle à la mobilisation internationale», avait-elle lancé.

En présence de personnalités iraniennes, de divers partenaires associatifs et de certains de ses adjoints dont le premier d'entre eux Emmanuel Grégoire, la maire de Paris Anne Hidalgo lancera donc ce message de soutien au peuple iranien dès 18h30 depuis l'esplanade basse des jardins du Trocadéro, afin de réaffirmer «le soutien indéfectible» de Paris au peuple iranien.

Une manifestation qui s'inscrit selon la municipalité «dans la continuité des actions» menées par la Ville «en solidarité avec le peuple iranien». Et de prendre pour exemple la décision prise en octobre dernier par les élus parisiens au Conseil de Paris de remettre la citoyenneté d'honneur à titre posthume à Mahsa Jîna Amini.