Nice : un lycée évacué après la réception d'un colis suspect

Le lycée Masséna, à Nice (Alpes-Maritimes), a été temporairement évacué ce mardi matin en raison d'un colis suspect. Après enquête, il s'est avéré que le paquet était une boîte de chocolat.

Une grosse frayeur. Ce mardi, le lycée Masséna, situé à Nice (Alpes-Maritimes), a été brièvement évacué à la suite de la réception d'un colis suspect.

Selon les informations de Nice-Matin, le paquet était en provenance de Russie. Le proviseur de l'établissement a demandé l'évacuation des 1.700 élèves aux alentours de 9h, tandis qu'une équipe de déminage s'est rendue sur place.

Anthony Borré, le premier adjoint au maire de Nice, a lui aussi suivi l'affaire devant le lycée.

Suite à une alerte au colis piégé au lycée Masséna, je me suis rendu aux côtés du Proviseur et de l’administrateur pour suivre le déroulement des opérations d’évacuation des élèves et personnels. pic.twitter.com/mIfPad5LGb

— Anthony Borré (@anthony_borre) January 17, 2023