Grève contre la réforme des retraites : la pétition lancée par l'intersyndicale dépasse les 500.000 signatures

La pétition lancée la semaine dernière par les huit principaux syndicats français contre la réforme des retraites du gouvernement a franchi mercredi le cap des 500.000 signatures.

La pression monte. A la veille d'une première journée de grève et de manifestations contre la réforme des retraites du gouvernement, une pétition lancée par les principaux syndicats français et diffusée sur le site change.org a dépassé mercredi les 500.000 signatures (environ 530.000 à 18h).

La CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC, la CFTC, l'Unsa, la FSU et Solidaires dénoncent dans ce texte un projet qui, selon elles, «va frapper de plein fouet l'ensemble des travailleurs, et plus particulièrement ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires».

«le choix de l'injustice»

L'intersyndicale fustige un projet gouvernemental qui «n'a rien d'une nécessité économique», mais est «le choix de l'injustice et de la régression sociale».

«500000 signatures !! La pétition contre le report de l’âge de départ en retraite est déjà un succès», s'est félicité Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, sur Twitter.

500000 signatures !! La pétition contre le report de l’âge de départ en retraite est déjà un succès. Diffusons la largement pour lui donner encore plus de poids et faire entendre notre opposition aux 64 ans #64ansCestNon #ReformeDesRetraites https://t.co/PFHmDgbQwB — Laurent Berger (@CfdtBerger) January 18, 2023

Une autre pétition, lancée par des étudiants et lycées et clamant que «pour la jeunesse aussi, c'est NON», totalisait quelque 35.000 signatures toujours sur change.org.