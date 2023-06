Remboursement du Passe Navigo 2023 : Comment en bénéficier ?

Quelques 2 millions d’usagers pourront bénéficier d’un remboursement de leur Passe Navigo à compter du 5 juillet. Cela fait suite aux nombreuses perturbations survenues sur le réseau RATP lors des grèves contre la réforme des retraites ces derniers mois.

Bonne nouvelle pour les Franciliens. A partir du 5 juillet et ce jusqu’au 2 août, certains détenteurs du Passe Navigo pourront se faire rembourser, à la suite des perturbations survenues dans les métros et RER à cause des multiples grèves contre la réforme des retraites ces derniers mois.

En effet, la région Ile-de-France a souhaité dédommager les Franciliens effectuant leurs trajets via les RER C, D et E ou encore les lignes de Transilien H, J, K, L, N, P et R, en plus de leurs différentes branches. Cela représente environ 2 millions d’usagers.

Et pour bénéficier de ce remboursement, s'élevant à un trentième du forfait mensuel d'un abonnement au Passe Navigo, soit 2,8 euros par jour de perturbation, il faudra se connecter sur l’espace dédommagement du site internet d'Île-de-France Mobilités (IDFM).

10 euros d’indemnité au minimum

Néanmoins, IDFM a décidé d’ajouter 10 euros d’indemnité au titre de la «pénibilité subie par les Franciliens». Cela signifie que chaque voyageur recevra cette somme automatiquement, à partir du moment qu’il rentre dans les critères des lignes concernées et qu’il a subi des perturbations comprises entre un et trois jours. Pour toucher les 2,8 euros, cela se fera à partir de quatre jours.

A noter que le montant pourra varier en fonction du type d'abonnement (mensuel, annuel, à la semaine...) et du nombre de zones de la région auquel il donne accès (zone 1, 2, 3, 4 ou 5).

Pour rappel, au total il y aura eu 14 journées de grèves interprofessionnelles entre janvier et juin 2023, provoquant l’abaissement «à moins de 33% la qualité du service des transports en commun franciliens», a rappelé IDFM dans un communiqué, soit le service minimum.