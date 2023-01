Météo : neige, verglas, pluie... 16 départements maintenus en vigilance orange

Les conditions météo restent perturbées ce mercredi sur une partie de la France. 16 départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo-France.

Les perturbations se poursuivent. Ce mercredi 18 janvier, Météo-France a maintenu dans son dernier bulletin 16 départements en alerte orange, notamment pour des risques de pluie-inondation, de vague-submersion ou encore de neige-verglas.

Dans le détail, le risque pluie-inondation concerne un département du Sud-Ouest (Pyrénées-Atlantiques).

Le risque neige-verglas concerne plusieurs départements du centre et de l'est du pays : l'Isère, l'Ain, le Rhône, la Loire, le Puy-de-Dôme, la Creuse, l'Allier, la Saône-et-Loire, la Côte-d'Or, le Doubs, la Haute-Savoie, les Vosges et le Haut-Rhin.

Enfin, sur les littoraux de la Corse-du-Sud, «des épisodes de fortes vagues» nécessitent «une vigilance toute particulière».