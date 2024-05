Roland-Garros : quel temps fera-t-il pour la suite de la compétition ?

Depuis le début de Roland-Garros, il n’y a pas eu un seul jour sans pluie. Mercredi, il y a eu moins d'une heure de jeu sur les courts non couverts. Le ciel devrait se montrer plus clément pour la fin de la compétition.

«Match suspendu», ces deux mots ont rythmé la vie des fans de tennis ces derniers jours. Comme le début du mois le laissait craindre, l’édition 2024 de Roland-Garros est fortement perturbée par la pluie. Sur les courts non-couverts, il n’y a pas eu une seule journée sans suspension de match.

La bascule vers juin arrive à point nommé

Dès le samedi 1er juin, les éclaircies devraient être de plus en plus fréquentes dans le ciel de la Porte d'Auteuil. S'il faudra attendre la semaine prochaine pour retrouver un soleil persistant, on devrait – et c’est l’essentiel - éviter la pluie.

Ce vendredi, le ciel est encore menaçant mais la pluie devrait cesser dans l’après-midi, pour permettre au programme de suivre son cours.

Ce week-end, le temps sera gris sur la capitale, mais les gouttes de pluie ne devrait pas faire irruption. Le soleil est même espéré dimanche après-midi. Les températures seront encore fraîches et devraient péniblement dépasser les 15 degrés selon météo-france.

Un début de semaine prochaine sous le soleil

Lundi, mardi et mercredi, le soleil devrait briller sur les courts de la Porte d’Auteuil, avec des températures en hausse. On dépassera aisément les 20 degrés dès lundi, et la journée de mercredi pourrait nous offrir un pic à 25 degrés.

Même s'il est encore tôt, jeudi pourrait sonner le retour de la pluie sur les courts de la Porte d’Auteuil. Heureusement, le tournoi en sera alors aux demi-finales et tous les matches du tournoi homme et du tournoi femme se joueront sur les courts qui disposent d'un toit. Mais jouer en outdoor (sans le toit, ndlr), comme le voudrait logiquement le tournoi, pourrait être compromis.

Vendredi, comme jeudi, le ciel pourrait être menaçant, en attendant des prévisions plus précises. Les températures, elles, ne baisseront pas.

Pour le week-end, le soleil est attendu et dimanche, jour de finale, pourrait être la plus belle journée du tournoi sur le plan météorologique.

Un tournoi perturbé depuis le début, avec un mercredi noir

Dimanche matin, les nuages donnaient le ton pour le début de ce Roland-Garros. La pluie a fini par suivre. Dimanche, lundi et mardi, les gouttes de pluie ont perturbé une grande partie des matches avec plusieurs interruptions. Mercredi, jour des enfants, ces derniers ont vite déchanté.

Aucune partie n’a pu se jouer sur le court Simonne-Mathieu et les courts annexes. Après seulement quelques minutes de jeu, les courts ont été bâchés, pour n'être débâchés que le lendemain.

Jeudi, les matches ont rapidement été interrompus jusqu’en fin d’après-midi. De nombreux matchs se sont terminés après la tombée de la nuit, mais tous ont finalement pu se terminer.