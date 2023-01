Parcoursup : la phase d’inscription des vœux s'ouvre ce mercredi

Les lycéens de Terminale vont pouvoir commencer dès ce mercredi 18 janvier à formuler leurs vœux post-bac sur la plate-forme Parcoursup.

Top départ pour les élèves de Terminale et les étudiants en réorientation. Dès ce mercredi, ils pourront formuler leurs vœux pour intégrer des établissements d’enseignement supérieur à la rentrée prochaine, sous réserve d’obtenir le baccalauréat.

Depuis le 20 décembre dernier, date d’ouverture de la plate-forme Parcoursup, les candidats ont pu se renseigner sur les 21.000 formations disponibles. Cette année, le ministère de l'Enseignement supérieur a souhaité rendre les informations plus claires et simples, et les fiches ont été modifiées pour que les statuts des formations, les critères d'admission et les frais de scolarité soient mieux mis en évidence.

Dès ce mercredi, les candidats pourront commencer à constituer leur dossier, et à inscrire leurs dix souhaits de formation. Les candidats peuvent formuler jusqu’à dix vœux de formation et dix vœux de formation en apprentissage.

Les candidats disposent de plusieurs semaines pour se décider, et doivent avoir renseigné leurs vœux avant le 9 mars prochain. Les dossiers devront quant à eux être terminés le 6 avril prochain.

Un moment toujours stressant pour les élèves, d’autant que pour la première fois depuis le lancement de la plate-forme, les notes des épreuves de spécialité du baccalauréat, qui ont lieu au mois de mars, seront prises en compte par Parcoursup. En raison de l'épidémie de Covid-19, ces épreuves avaient été annulées en 2020 et 2021, et repoussée en 2022, si bien qu'elles n'ont jamais pu être prises en compte dans les dossiers de Parcoursup.