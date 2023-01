Paris : 325 migrants évacués du boulevard de la Villette (19e)

Installées dans un campement de fortune sous le métro, le long du boulevard de la Villette (19e), 325 personnes – essentiellement des migrants primo-arrivants originaires d'Afghanistan – ont été évacuées et mises à l'abri ce mercredi 18 janvier.

«Tôt dans la matinée, les services de l'Etat se sont mobilisés afin d'orienter vers un hébergement les personnes dormant à la rue et regroupées boulevard de la Villette», a communiqué la préfecture de police (PP) de Paris, qui précise que 168 d'entre elles «ont été orientées en région (hors Ile-de-France)» et 157 autres ont été prises en charge «en Ile-de-France». Des migrants qui bénéficieront «d'une évaluation de leur situation administrative, ainsi que d'un accompagnement social et sanitaire».

Une opération réalisée sans encombre

L'évacuation a eu lieu tôt ce matin au niveau du métro Stalingrad, nécessitant l'arrêt de la circulation boulevard de la Villette et dans sa continuité du boulevard de la Chapelle. C'est au moins la quatrième mise à l'ari réalisée là cet hiver, alors qu'un campement de fortune s'est formé sous les rails de la ligne 2, atteignant jusqu'à 771 personnes.

Une opération réalisée dans le calme, preuve de «la mobilisation permanente de l'Etat pour accompagner les personnes vulnérables», explique la préfecture de région et d'Ile-de-France (Prif) dans un communiqué. Selon les chiffres de la Prif et ceux de la PP, environ 200.000 personnes en situation de précarité seraient accueillies chaque nuit, au moins pris en charge au titre de l'hébergement.

En 2022, ce sont pas moins de 19 opérations de «mise à l'abri» qui ont été réalisées en région parisienne par la préfecture de police de Paris, qui estime avoir pris en charge 6.668 personnes dont 1.399 personnes en famille. Au total, 19.080 orientations «vers le dispositif national d'accueil en région dans le cadre du schéma national des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés (SNADAR)» auraient également été opérées.