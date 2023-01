Grève : qu'est-ce que le «service minimum» et sera-t-il respecté dans les transports franciliens ?

Alors qu'une importante mobilisation contre la réforme des retraites est prévue ce jeudi 19 janvier, beaucoup demandent à ce qu'un «service minimum» soit assuré dans les transports en commun, notamment aux heures de pointe. Mais qu'en est-il ? Sera-t-il respecté ?

Depuis 2007, la loi du «service minimum» – appelée loi sur «la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs» – impose aux entreprises de transport public un «service prévisible garanti».

50 % du service à réaliser

C'est le cas de la RATP qui, liée à Ile-de-France Mobilités (IDFM) par un contrat, doit maintenir un niveau de service d'environ 50 %, pendant les heures de pointe, sur l'ensemble du réseau. Et si les effectifs présents le jour de la grève ne sont pas suffisants, elle peut faire appel à des conducteurs de réserve.

En gros et simplifié, le service minimum demandé dans les contrats qui lient IDFM avec la RATP et la SNCF aux heures de pointe est d'«un train sur 3 sur les RER et Transilien», d'«un train sur 2 sur les RER A et B» et d'«un métro sur 2».

Mais il existe une subtilité : si la RATP annonce que le service minimum ne pourra pas être garanti, alors rien ne l'oblige à le réaliser selon la loi. En l'occurence, ce jeudi 19 janvier, comme annoncé 72h à l'avance, le «service minimum» ne sera pas assuré, et ce, malgré la circulation des trains prévue sur le réseau aux heures de pointe du matin (7h30-9h30) et du soir (16h30-19h30).

«A la veille d'une nouvelle journée de galère, on le sait, le service minimum ne sera pas assuré dans les transports franciliens», a de son côté fait savoir la présidente de la région et d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) Valérie Pécresse ce mercredi 18 janvier, appelant à réécrire la loi sur le sujet, vieille de 15 ans donc.

L'élue francilienne plaide en effet, «comme cela existe déjà dans d'autres pays», pour «voter le service à 100 % garanti dans les transports aux heures de pointe». «La continuité du service public est un principe constitutionnel», a-t-elle lancé.