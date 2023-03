Grève contre la réforme des retraites : voici la liste des stations de métro fermées ce mardi

Alors que plusieurs syndicats de la RATP ont déposé un préavis de grève pour ce mardi 7 mars, afin de protester contre la réforme des retraites, le groupe a annoncé à la veille du mouvement que les lignes 3 bis et 8 seraient quasiment à l'arrêt et qu'une grande partie des stations seront fermées au public sur les autres lignes. Le détail.

Le réseau de transport francilien fortement ralenti ce mardi. De nombreuses stations de métro seront totalement fermées au public ce mardi 7 mars, à l'occasion d'une nouvelle journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites.

[#MouvementSocial] À la suite d’un préavis appelant à une journée de grève interprofessionnelle le mardi 7 mars, la #RATP prévoit un trafic très perturbé sur les réseaux RER et Métro. Le trafic sera perturbé sur les réseau Bus et Tramway pic.twitter.com/NjyfbTws5S — RATP Group (@RATPgroup) March 6, 2023

A l'appel de plusieurs syndicats, de nombreux agents de la RATP vont en effet rejoindre le mouvement de contestation, avec pour conséquence un trafic «très perturbé» ce mardi. Les lignes 3 bis et 8 notamment seront les plus touchées, tandis que les lignes 1 et 14, automatiques, devraient circuler normalement.

La liste des stations fermées

LIGNE 1

Bastille et Hôtel de Ville

LIGNE 2

Barbès-Rochechouart, Avron et Monceau

ligne 3

Toutes les stations entre Havre-Caumartin et Gallieni seront fermées

ligne 3 bis

La ligne sera ouverte en totalité mais uniquement le matin

LIgne 4

Simplon, Barbès-Rochechouart, Strasbourg-Saint-Denis, Réaumur-Sébastopol, Cité, Saint-Placide, Alésia et Barbara

Ligne 5

Hoche, Laumière, République, Richard Lenoir, Bastille et Place d’Italie (qui sera ouverte le matin, mais fermée à partir de 10h)

lIGNE 6

La Motte Piquet Grenlle et Place d’Italie (qui sera ouverte le matin, mais fermée à partir de 10h)

LIGNE 7

Opéra et Place d’Italie (qui sera ouverte le matin, mais fermée à partir de 10h)

LIGNE 7 BIS

La ligne sera ouverte en ligne entière, mais seulement aux heures de pointe (6h30-9h30 puis 16h30-19h30)

Ligne 8

Toutes les stations entre Reuilly-Diderot et Balard seront fermées

lIGNE 9

Richelieu-Drouot, Grands Boulevards, Strasbourg-Saint-Denis et République

ligne 10

La Motte Picquet Grenelle et Sèvres-Babylone

LIGNE 11

Jourdain, Pyrénées, Goncourt, République, Arts et Métiers et Hôtel de Ville

Ligne 12

Sèvres-Babylone

LIGNE 13

Châtillon-Montrouge, Malakoff-Rue Etienne Dolet, Malakoff-Plateau de Vanves, Porte de Vanves, Plaisance, Pernety, Gaité, Varenne, Liège, Guy Moquet, Garibaldi et Brochant