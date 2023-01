Michel Onfray : «le pouvoir a laissé faire les violences des gilets jaunes pour discréditer le mouvement»

«Le pouvoir a laissé faire les violences des gilets jaunes pour discréditer le mouvement», a estimé ce jeudi dans la Matinale de CNEWS le philosophe Michel Onfray.

Un constat qui pointe du doigt les autorités. Invité ce jeudi matin sur CNEWS, le philosophe Michel Onfray est revenu sur le rôle de l'État lors des manifestations. Il a d'ailleurs pris l'exemple des débordements survenus lors du mouvement des Gilets jaunes.

«Les violences viennent de l'État, on a vu qu'avec les Gilets jaunes, on a laissé faire parce que le pouvoir avait besoin des violences afin de discréditer le mouvement», a-t-il expliqué.

Michel Onfray a poursuivi, expliquant que «lorsque vous êtes le chef de l'État, et qu'avec la Première ministre, le ministre de l'Intérieur et la police, vous dîtes n'y allez pas. Et il dit toujours n'y allez pas, laissez-faire la violence», selon lui.

«Il y a un intérêt a laissé faire la violence, on a 200 personnes qui sont des Black bloc, et nous ne sommes pas capables de savoir qui ils sont ? Ou sont-ils ? Et comment ils se comportent ?», s'est interrogé le philosophe.