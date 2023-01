60 ans du traité de l’Elysée : Paris et Berlin à l’unisson ce dimanche malgré les tensions

Après avoir été repoussé à deux reprises, le conseil des ministres franco-allemand se tient ce dimanche 22 janvier à Paris. La journée correspond aussi au 60e anniversaire du traité de l’Élysée. Elle sera marquée par les allocutions de la présidence et de l'Assemblée nationale.

Une journée bien remplie, sous le signe de l’alliance franco-allemande. Après avoir été repoussé à deux reprises pour des raisons officielles de «difficultés logistiques», le Conseil franco-allemand des ministres a enfin lieu au Palais de l’Élysée, ce dimanche 22 janvier à 13h.

Le choix de cette date n’est pas dû au hasard puisqu’elle correspond au 60e anniversaire du traité de l’Élysée, signé le 22 janvier 1963, qui célèbre une amitié entre la France et l’Allemagne. Le conseil «contribuera ainsi à renforcer le partenariat bilatéral sur les enjeux de sécurité et de défense, économiques, d’industrie et d’énergie», avait annoncé l’Élysée.

Une séance parlementaire franco-allemande à l’Assemblée nationale

La France et l’Allemagne échangeront à propos de leur coordination aux échelles européennes et internationales, «notamment dans le soutien indéfectible apporté à l’Ukraine», a souligné le palais.

La journée doit commencer au Panthéon autour de 10h30 avec une conférence de presse assurée par Yaël Braun-Pivet et Bärbel Bas, les présidentes respectives de l’Assemblée nationale et du Bunderstag (l’assemblée parlementaire allemande).

Le conseil des ministres franco-allemand sera précédé des allocutions du président Emmanuel Macron et du chancelier allemand Olaf Scholz à la Sorbonne, puis suivi d’une séance parlementaire franco-allemande à l’Assemblée nationale.

UN CONSEIL REPORTÉ DEUX FOIS À CAUSE DE TENSIONS

La journée sera clôturée par une conférence de presse donnée au Palais de l’Élysée par les deux chefs d’État, qui dîneront ensemble à l’issue de l’événement.

La célébration du 60e anniversaire du traité de l’Élysée intervient dans un contexte de tensions entre la France et l’Allemagne.

En raison de divergences notamment en lien avec le conflit Russo-ukrainien, le conseil des ministres franco-allemand avait été repoussé de juillet à octobre 2022, avant d’être une nouvelle fois décalé au 22 janvier.