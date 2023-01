Grippe aviaire : le premier foyer de l'année détecté dans un élevage des Landes, 5.300 canards abattus

Le premier foyer de grippe aviaire de l'année 2023 a été détecté ce dimanche 22 janvier, dans un élevage de canards des Landes.

Les éleveurs devront malheureusement encore composer avec la grippe aviaire en 2023. Ce dimanche 22 janvier, le premier foyer de l'année a été détecté dans un élevage de canards situé à Cagnotte, dans les Landes. 5.300 animaux ont été abattus.

Dans un communiqué, la préfecture a précisé que la commune de Cagnotte se trouve en dehors du vide sanitaire mis en place entre le 15 décembre et le 15 janvier. Ce dernier concerne les 68 villes du Sud-Ouest, principalement landaises, où la densité en élevages de palmipèdes est particulièrement importante.

D'après les informations de France 3, les autorités locales ont, ce dimanche, pris un arrêté pour délimiter des zones de protection et de surveillance, afin d'éviter tout risque de diffusion du virus à d'autres élevages.

Tous les lieux de détention de volailles et d'oiseaux captifs situés dans ces zones doivent obéir à des règles précises. Le déplacement de ces animaux est notamment interdit, sauf en cas de dérogation spécifique. La réalisation d'autocontrôles est également obligatoire.

En parallèle, les 5.300 canards de l'élevage contaminé ont été abattus de façon préventive. L'éleveur sera évidemment indemnisé mais la situation reste critique pour nombre de ces professionnels.

Le niveau de risque épizootique concernant la grippe aviaire est en effet jugé «élevé» depuis le 11 novembre dernier et 3,3 millions d'animaux, dont une moitié de canards, ont été abattus entre le 1er août et le 21 décembre 2022 en France. La précédente vague de contaminations, entre fin novembre 2021 et mi-mai 2022, avait entraîné l'euthanasie de plus de 20 millions de volailles françaises.