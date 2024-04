Météo : des températures estivales enregistrées dans plusieurs endroits en France

Ce samedi, le mercure a tutoyé et même dépassé les 30 °C, en particulier dans le Sud-Ouest de l'Hexagone. Des températures estivales, au printemps, qui n'ont pas créé de déferlante sur les plages en dépit du début des vancances scolaires de la zone C.

Un pic de chaleur précoce. Ce samedi 6 avril, le mercure s’est envolé dans plusieurs villes de France, et en particulier dans le Sud-Ouest. Ainsi, 34 °C ont par exemple été enregistrés à Orthez (Pyrénées-Atlantiques). Dans le même département, les villes de Pau et d’Oloron-Sainte-Marie ont également dépassé les 30 °C, avec des températures maximales respectives de 33 °C et de 32 °C, selon Météo-France.

Toujours au sud, mais encore plus à l’Ouest, la ville de Biarritz n’a pas été épargnée par le pic de chaleur précoce de ce week-end. Néanmoins, la chaleur qui a grimpé jusqu’à 29 °C a été atténuée par un ciel venteux et voilé, qui n’a pas créé d’effervescence sur les plages, alors que les vacances de printemps viennent de débuter. «Sans les nuages il aurait même fait trop chaud», a estimé, auprès de l’AFP, Mathis Viallat, le directeur d’un bar niché en hauteur de la plage du Port Vieux de la station balnéaire.

Retour d’une dégradation ce dimanche

D’après lui, les températures de ce samedi étaient 10 °C plus élevées que l’année passée à la même période. «Les gens sont venus nombreux et sont restés plus longtemps en terrasse, déjà vendredi soir alors que d'habitude à cette période, on ferme plus tôt car il fait trop frais», a ainsi confié Mathis Viallat.

Plus haut, et toujours à l’ouest, sur le littoral girondin, le ciel était également voilé. Ainsi, à Arcachon, rares étaient les promeneurs qui osaient tremper leurs pieds dans l’eau, en dépit des 26 °C affichés au meilleur de la journée.

À Mont-de-Marsan et à Dax, dans les Landes, le mercure a également tutoyé les 30 °C. Et c’est un euphémisme : dans ces deux villes, 34 °C ont été ressentis ce samedi.

Lundi, Météo-France devrait publier un bilan consolidé des températures du week-end. Il ne faut toutefois pas s’attendre à un retour pérenne de la douceur : les températures «vont commencer à baisser par l'ouest dimanche dans le sillage d’«une dégradation pluvio-orageuse». Le retour à la normale est prévu «en début de semaine prochaine».