Moselle : un ancien forestier condamné à deux ans de prison pour avoir volé et vendu des arbres

Le tribunal correctionnel de Thionville (Moselle) a condamné ce lundi 23 janvier un ancien garde forestier à deux ans de prison, dont un avec sursis, pour avoir coupé et revendu du bois depuis des parcelles privées.

Un comble pour la profession. Un ancien dirigeant de groupement forestier a été condamné ce lundi 23 janvier à deux ans de prison, dont un avec sursis, par le tribunal correctionnel de Thionville (Moselle), pour avoir illégalement coupé et revendu du bois, provenant d'arbres plantés sur des parcelles privées.

Le préjudice de ces vols a été estimé à un demi-million d'euros. Le prévenu s'est également vu notifier l'obligation de travailler et de payer des dommages et intérêts aux parties civiles, en plus du remboursement des sommes dues au Trésor public.

Durant plusieurs années, il utilisait sa fonction d'agent du Centre national de la propriété forestière (CNPF) afin d'acquérir des parcelles auprès d'une cinquantaine de propriétaires privés «au bénéfice» de sa société.

Le président de la Fédération des syndicats de forestiers privés de Moselle, Didier Daclin, s'est dit «globalement satisfait du jugement rendu», suite à l'audience. «Ce qui compte c'est que la justice par cette condamnation lui a mis un coup d'arrêt et a envoyé un avertissement à ses petits copains, car il n'était pas tout seul», a expliqué le représentant.

La défense, qui a jugé la peine comme étant «lourde», a indiqué son intention de faire appel.