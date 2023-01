The Territory : la lutte des peuples autochtones de la forêt amazonienne au coeur d'un documentaire sur Disney+

Présenté au Festival de Sundance en 2022, le film documentaire «La forêt amazonienne : notre terre», d’Alex Pritz, plonge les téléspectateurs dans le face-à-face entre le peuple des Uru-Eu-Wau-Wau, et les agriculteurs qui brûlent et défrichent illégalement leurs terres dans la forêt amazonienne.

Un récit digne d’un thriller. Pour son premier film documentaire baptisé «La forêt amazonienne : notre terre», disponible depuis le 13 janvier sur Disney+, le réalisateur américain Alex Pritz a suivi sur plusieurs années le combat mené depuis des générations par le peuple des Uru-Eu-Wau-Wau contre la surexploitation – illégale – de leurs terres.

Il est également parti à la rencontre de ceux qui viennent brûler et défricher en toute illégalité, encouragés par une association d’agriculteurs non autochtones estimant être dans leur bon droit. Leur rêve : obtenir, enfin, un terrain qui leur permettra de s’installer et de mener une vie décente.

Une Terre à préserver

Mais pour les Uru-Eu-Wau-Wau, il est hors de question de les laisser venir coloniser cette forêt protégée qui, en plus d’être leur demeure, là où ils vivent, se révèle être indispensable aux maintiens des écosystèmes à travers le monde, et de la vie sur Terre.

«Nous rêvions de partager l'histoire des Uru-Eu-Wau-Wau depuis que nous nous sommes lancés dans ce projet en 2018», explique Alex Pritz. «Notre planète se trouve à un carrefour critique, et nous ne pouvons pas imaginer un meilleur partenaire que Disney + pour aider à transmettre ce message urgent sur la protection de l'environnement dans le monde entier, dans l'espoir d'un changement significatif», poursuit-il.

«Nous avons l’honneur de faire connaître l’histoire du peuple Uru-Eu-Wau-Wau au monde entier, et de relancer le débat sur la destruction de la forêt amazonienne et de ses populations autochtones», souligne pour sa part Carolyn Bernstein, directrice générale adjointe des contenus non scénarisés et des documentaires de National Geographic.

Le documentaire «La forêt amazonienne : notre terre» se révèle être un récit terrible, mais indispensable, sur la réalité qui menace ce lieu unique au monde. Et les populations qui y vivent, et qui sont prêtes à mourir, seules contre tous – contre les agriculteurs, mais aussi et surtout contre l’indifférence générale – pour défendre leur maison.