Suresnes : deux personnes blessées par balles dans une bagarre en pleine rue

Une bagarre a éclaté ce samedi 28 janvier sur l’avenue Edouard Vaillant à Suresnes (Hauts-de-Seine). Parmi les quatre personnes impliquées, deux ont été blessées.

Une rixe impliquant quatre personnes a éclaté le samedi 28 janvier au niveau de l’avenue Edouard Vaillant à Suresnes, d’après une source policière à CNEWS. Durant cette bagarre, des coups de feu ont été tirés au niveau de la terrasse d’un bar vers 15h30.

L'un des quatre individus a sorti une arme de poing et une arme blanche et a tiré en direction des trois autres. Un homme âgé de 28 ans a été blessé à l’abdomen par arme blanche et arme à feu. Un autre individu, âgé de 21 ans, a été touché à la cuisse par arme à feu. L'une des quatre personnes impliquées est actuellement en fuite.

Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide par arme à feu.