Reforme des retraites : «Vous me voyez porter des meubles jusqu’à 64 ans ?», s’inquiète Karim, déménageur

La réforme des retraites voulue par le gouvernement va augmenter la pénibilité de certains postes de travail. C’est le cas des déménageurs, qui peinent à exercer leur travail dans les dernières années de leur carrière et qui ne se voient pas poursuivre de 62 à 64 ans.

Les déménageurs alertent sur le report programmé de l’âge de la retraite. Vivement critiquée par bon nombre de Français, la réforme des retraites voulue par l'exécutif va augmenter la pénibilité de certains postes de travail. C’est le cas pour les déménageurs, qui n'imaginent pas travailler deux années supplémentaires.

«Ce n’est pas possible, on n’y arrivera pas (…) On a souvent des problèmes de lumbago, on prend des cachets de cortisone, on ne doit pas prendre le volant pendant une semaine… C’est vraiment très pénible. Je ne pense pas qu’on pourra arriver à l’âge de 64 ans, c’est impossible. Vous me voyez à 60 ans avec un frigo ?», a témoigné Karim Abbas, déménageur pour la société des transports et déménagements Akim, sur CNEWS.

Il a souligné l’impact des charges lourdes portées à répétition sur la santé des travailleurs du secteur. «On n’a pas que des pianos, le dernier déménagement qu’on a fait, on a pris un meuble de magistrat. Je peux vous dire qu’on a vraiment souffert. C’est un gros bureau qui fait dans les 3,60 mètres, 2,8 mètres de long sur 1,4 mètre. Ils sont vraiment énormes», a assuré Karim Abbas dans l’émission La Parole aux Français.

Les déménageurs manifestent contre la réforme

Après une première journée de contestation à l’échelle nationale le 19 janvier dernier, une nouvelle journée de grève interprofessionnelle est prévue ce mardi 31. Karim Abbas et ses collègues vont participer à ce mouvement pour s’opposer à la réforme des retraites voulue par le gouvernement.

«On va sortir dans les rues demain. (…) Mes collègues disent exactement la même chose que moi. Le plus ancien des déménageurs avec moi, c’est Michel, il a 48 ans et normalement il va s’arrêter en 2025», a expliqué le déménageur.