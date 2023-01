JO 2024 : caméras augmentées, travail du dimanche... Ce que contient la loi olympique adoptée par le Sénat

Le Sénat a largement adopté, mardi 31 janvier, le projet de loi olympique en vue des Jeux de Paris 2024. Caméras «augmentées», travail du dimanche... Plusieurs mesures sont prévues.

Un projet largement adopté. Par 245 voix pour et 28 contre, le Sénat a décidé d'adopter ce mardi, en procédure accélérée, la loi olympique visant à superviser au mieux l'événement sportif mondial organisé par la ville de Paris du 26 juillet au 11 août 2024. Les mesures phares à la loupe.

Caméras et scanners corporels

Des caméras de vidéo-surveillance, dites «augmentées» ou «intelligentes» permettront de détecter des mouvements de foules suspects. Sous forme de drones, elles seront expérimentées à l'occasion de «manifestations sportives, récréatives ou culturelles» dès l'entrée en vigueur de la loi et jusqu'au 30 juin 2025.

Des scanners corporels «à ondes millimétriques», seront utilisés pour filtrer les entrées. Utilisés jusqu'à présent uniquement dans les aéroports, ils seront autorisés, avec accord de la personne.

Des enquêtes pour le personnel accrédité

Egalement, les personnes accréditées sur les sites de la compétition (vigiles, société de restauration par exemple) mais aussi dans les fans zones feront l'objet d'une enquête administrative.

Enfin, un renforcement des sanctions est prévu pour toutes intrusions dans les enceintes sportives.

des billets infalsifiables

Un minimum de billets «nominatifs» «dématérialisés» et «infalsifiables», dont le nombre sera fixé par un décret, seront obligatoires.

les mesures anti-dopage renforcées

Concernant le dopage, la France pourra désormais procéder à des tests génétiques dans des cas précis (administrations de sang homologue, substitution d'échantillon, mutation génétique dans un gène impliqué dans la performance sportive ou manipulation génétique) en compétition et hors compétition.

Un travail dominical assoupli

Des dérogations au travail du dimanche pour les commerces seront possibles du 1er juin au 30 septembre 2024 dans les communes où se déroulent des épreuves, et dans des communes limitrophes.

transports

L'autorisation de stationnement pour les taxis accessibles aux fauteuils roulants, seront données à titre expérimental par le préfet de police de Paris.

D'ailleurs, l'autorité du préfet sera étendu à toute l'Ile-de-France du 1er juillet au 15 septembre 2024.

Une clinique au village olympique

Une «polyclinique olympique et paralympique», gérée par l'Assistance publique hôpitaux de Paris (APHP), sera créée au sein du village olympique.

L'avenir de la Solideo en sursis

Pour finir, la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo), chargée de construire les ouvrages pérennes et de superviser les chantiers liés aux Jeux olympiques et paralympiques, sera adossée à Grand Paris Aménagement au plus tard au 1er janvier 2026. Elle sera dissoute à la fin de l'année 2028.