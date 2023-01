JO 2024 : dernier jour ce mardi pour s’inscrire à la billetterie

La première phase de tirage au sort pour tenter d'accéder à la billetterie des Jeux Olympiques de Paris 2024 prend fin ce mardi 31 janvier, à 18h. Les plus chanceux pourront acheter leurs billets à partir du 13 février prochain. Voici la marche à suivre.

Il ne reste que quelques heures pour tenter votre chance. Pour espérer obtenir des places pour les Jeux Olympiques de Paris, qui auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024, il faudra vous inscrire à un tirage au sort avant 18h, ce mardi 31 janvier, sur le site officiel des JO.

De la magie, du sport, des émotions et… les Phryges vous attendent à @Paris2024 !





C'est le dernier jour pour vous inscrire au tirage au sort de la billetterie. https://t.co/a1L5Ak2Y3U pic.twitter.com/TYdnaWb5bK — Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) January 31, 2023

Concrètement, cette journée marque uniquement la fin de la première phase du tirage au sort pour les billets achetés en pack. Si vous n'avez pas eu le temps de vous inscrire à ce tirage au sort, une deuxième phase d'inscription ouvrira au mois de mai, pour les tickets individuels.

comment s'inscrire ?

Une fois sur le site des Jeux Olympiques de Paris 2024, il vous faudra renseigner votre adresse mail, puis vos informations personnelles (nom, prénom, code postal...).

Une fois le compte créé, vous devez obligatoirement cocher la case «Je souhaite participer au tirage au sort pour tenter d'accéder à la vente de packs-sur-mesure» puis «Je souhaite participer au tirage au sort pour tenter d'accéder à la vente de billets à l'unité».

Par la suite, il vous sera possible de compléter votre profil en indiquant vos sports olympiques ou paralympiques favoris.

Toutefois, ces informations sont récoltées par la fédération pour l'envoi de courriers électroniques ciblés, en fonction de vos préférences. Elles ne vous garantissent pas d'être tiré au sort pour ces disciplines en particulier.

et la suite ?

Deux scénarios sont possibles : le premier est que vous avez été sélectionné. Dans ce cas, d'après le site officiel, vous recevrez un e-mail entre le 13 février et le 15 mars 2023. Celui-ci vous indiquera «qu'un créneau d'achat vous a été attribué».

Si vous n'avez pas été tiré au sort, vous en serez informé le 15 mars. Mais ne perdez pas espoir, d'autres opportunités seront disponibles à partir du mois de mai, pour l'inscription à la billeterie des billets individuels.

Pensez donc à bien vérifier vos e-mails dans les prochaines semaines.

obligation d'acheter plusieurs billets

La première phase étant celle des packs, vous serez obligé d'acheter plusieurs billets. Entre trois et trente billets maximum, quarante-huit heures après avoir reçu la confirmation d'avoir été tiré au sort. Passé ce délai, il ne vous sera plus possible de procéder à l'achat.

Ce système vous permettra donc d'acheter des billets pour vous mais également pour vos proches. Leur tarif s'étend de 24 à 690 euros.

Enfin, toutes les épreuves ne seront pas représentées. En effet, les plus convoitées telles que les cérémonies ou les courses de 100 mètres seront en vente lors de la deuxième phase, en mai 2023.