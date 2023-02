Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky doit-il craindre une offensive russe majeure le 24 février pour la date anniversaire du conflit ?

A l'approche du premier anniversaire du conflit russo-ukrainien, le 24 février prochain, Kiev se prépare à l'une des attaques qui pourrait s'avérer être la plus dévastatrice de l'armée de Vladimir Poutine.

Une date symbolique et une offensive redoutée. Alors que Moscou célèbre ce jeudi 2 février les 80 ans de la victoire soviétique dans la bataille de Stalingrad, tournant majeur de la Seconde Guerre mondiale, à Kiev, les esprits sont déjà tournés vers le 24 février prochain qui marquera le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. A l'instar de Stalingrad, une attaque particulièrement sanglante est crainte par l'Ukraine qui s'y prépare.

«Il faut que nous soyons prêts au plus vite»

Et pour cause, après une série de revers humiliants à l'automne, le Kremlin a mobilisé des centaines de milliers de réservistes ces derniers mois. Associée au groupe paramilitaire Wagner, l'armée russe a intensifié les combats, notamment pour prendre Bakhmout, ville de l'Est qu'elle pilonne depuis l'été, mais ne s'est pas arrêtée là.

Plus récemment, les forces russes ont connu un autre succès en prenant Soledar, une bourgade de l'est ukrainien. De ce fait, nombreux sont ceux qui estiment que Moscou prépare une nouvelle offensive majeure, en commençant par le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov : «Il faut que nous aussi nous soyons prêts au plus vite, et c'est pour ça que nous avons besoin d'armes, pour contenir l'ennemi» a-t-il déclaré, un brun inquiet, mercredi.

«Nous ne sous-estimons pas notre ennemi. Nous voyons qu'il se prépare très sérieusement à l'offensive», a-t-il insisté. «Nous pensons qu'étant donné qu'ils vivent dans la symbolique, ils vont essayer de tenter quelque chose aux alentours du 24 février», a-t-il poursuivi.

L'occident solicilité

Face à la menace, l'Ukraine est engagée dans une course contre la montre pour obtenir des armements plus puissants. Elle veut en particulier des missiles de haute précision d'une portée de plus de 100 kilomètres pour détruire les lignes d'approvisionnement russes afin de surmonter son déficit en nombre d'hommes et en armement.

Jusqu'ici, les Occidentaux ont refusé de livrer ces systèmes et des avions de combat, de crainte d'une escalade avec la Russie. Le président américain Joe Biden a toutefois indiqué mardi qu'il allait en discuter avec son homologue ukrainien. Une société de défense américaine a également annoncé dans la foulée qu'elle souhaitait fournir deux drones de combat sophistiqués à l'Ukraine pour seulement un dollar symbolique, sous réserve d'approbation du gouvernement américain. Et le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki s'est déclaré disposé à envoyer des avions de combat de type F-16 en cas de consensus sur le sujet au sein de l'Otan.

Après de longues tergiversations, Européens et Américains ont donné leur feu vert à des livraisons de chars lourds modernes, même si leur nombre reste encore en deçà de ce que réclame l'Ukraine.

Arrivée ce jeudi à Kiev accompagnée de ses commissaires pour une réunion à la veille d'un sommet UE-Ukraine, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a assuré et tenu à rappeler que l'Union européenne se tenait fermement au côté du peuple ukrainien face «l'agression injustifiée de la Russie».