Grève du 7 février : quel sera le parcours de la manifestation à Paris ?

Organisée ce mardi 7 février à Paris, une nouvelle mobilisation inter-professionnelle contre la réforme des retraites aura lieu dans l'après-midi en plein cœur de la capitale. Quel sera le parcours des manifestants ?

Une circulation «fortement perturbée» dans le centre de la capitale. C'est ce que prévoit la préfecture de police de Paris (PP) ce mardi, en marge de la mobilisation contre la réforme des retraites, dont le cortège doit partir de la place de l'Opéra à 14h pour rejoindre la place de la Bastille aux alentours de 19h.

Un «dispositif spécifique de circulation»

«Les manifestants quitteront la place de l'Opéra à 14h pour rejoindre la place de la Bastille à 19 h, en passant par les boulevards des Italiens, Montmartre, Poissonnière, de Bonne-Nouvelle, Saint-Denis, Saint-Martin, place de la République, boulevards du Temple, des Filles du Calvaire, Beaumarchais», a ainsi communiqué la PP, qui prévoit de mettre en place un «dispositif spécifique de circulation».

Celui-ci sera mis en place «autour de la manifestation, entre les places de l'Opéra et de la Bastille, pour pallier les difficultés rencontrées, au fur et à mesure de la progression du cortège». Les véhicules particuliers stationnés le long du parcours ou aux abords risquent donc d'être «déplacés», prévient la PP, et ce, dès aujourd'hui.

Par ailleurs, l'institution recommande «vivement» aux automobilistes «de contourner largement le secteur pendant toute la durée de l'événement», alors que la circulation sera «très fortement perturbée dans un large périmètre» compris entre le quartier des Grands Boulevards et entre la place de la République et celle de la Bastille.

La circulation automobile sera ensuite «rétablie progressivement» en fin de journée, «en fonction de la physionomie des lieux», précise la PP, qui n'est encore en mesure de dire quand. Selon les estimations, entre 40.000 et 70.000 manifestants sont attendus à Paris ce mardi.