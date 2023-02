Grève du mardi 7 février : RER, bus, écoles... à quelles perturbations s'attendre ?

Une nouvelle journée de grève et de manifestations contre la réforme des retraites est à prévoir pour ce mardi 7 février. Les transports en commun ainsi que les écoles devraient être à nouveau fortement touchés. Voici les perturbations auxquelles s'attendre.

Les Français et les syndicats n’ont pas dit leur dernier mot. Après plusieurs journées de mobilisations record contre la réforme des retraites, de nouvelles journées de manifestations et de grèves sont à prévoir. L’intersyndicale, composée des huit principaux syndicats français (CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, Unsa, FSU et Solidaires), a lancé un nouvel appel pour le mardi 7 février ainsi que le samedi 11 février.

SNCF

Le trafic SNCF devrait être fortement perturbé le 7 février, en pleines vacances scolaires de la zone A. Des prévisions de trafic plus précises seront communiquées 48h avant le début du mouvement de grève. Pour rappel, lors des journées de mobilisation précédentes les 19 et 31 janvier, respectivement 46% et 36,5% des cheminots avaient fait grève.

RATP

A l’instar de la SNCF, la RATP devrait être aussi fortement touchée par ces prochains mouvements de grève. Les lignes de métro et de bus en Île-de-France seront très probablement perturbées mardi et samedi prochains. De plus amples précisions devraient être communiquées en fin de journée.

Une mobilisation encore plus forte.





Le gouvernement doit renoncer à sa #ReformeDesRetraites





Retrouvez le communiqué intersyndical des organisations représentatives à la #RATP pic.twitter.com/kBT97Xe4cr — CFE-CGC Groupe RATP (@CFECGC_RATP) February 1, 2023

Raffineries

Contrairement à la SNCF et à la RATP, les raffineries s’apprêtent à se mobiliser pendant 48 heures, les 7 et 8 février. Thierry Defresne, secrétaire CGT du comité TotalEnergies Europe, avait indiqué à l’AFP vouloir proposer aux salariés que «rien ne rentre, rien ne sort, comme d’habitude», en indiquant que «le seul impact sur l’outil de travail» serait «des baisses de débit de production mais pas un arrêt».

Énergie

La grève de deux jours sera également suivie par le secteur de l’énergie, en particulier dans les entreprises des industries électriques et gazières. Lors des précédentes grèves, les salariés avaient multiplié les opérations «Robins des bois» : ils ont distribué gratuitement de l’électricité à certains établissements comme les hôpitaux, les écoles ou les logements HLM, comme l'avait indiqué Europe 1. Cette initiative avait été soutenue par les syndicats et certaines personnalités politiques comme Fabien Roussel.

Écoles

Les enseignants et professeurs des écoles devraient se mobiliser pour ces deux prochaines journées de grève. Les enseignants du premier degré (maternelle et primaire) ont cependant l’obligation de prévenir au moins 48h avant les élèves et familles concernant leur participation au mouvement de grève.

Transport aérien et stations de ski

Viendront se joindre au mouvement de grève général les transports aériens, dont le trafic sera sûrement très perturbé ce mardi 7 février, même si les détails ne sont pas encore connus. De plus, les stations de ski, et plus particulièrement les magasins et remontées mécaniques, risquent d’être également touchées ce jour-là.