Le déficit commercial de la France sur les biens atteint la somme record de 164 milliards d'euros en 2022

Le déficit commercial de la France sur les biens a culminé à un niveau historique de 164 milliards d’euros l’an dernier, selon les données fournies par le ministère du Commerce extérieur ce mardi 7 février.

Un chiffre qui a presque doublé par rapport à 2021. Le déficit commercial de la France sur les biens a atteint un niveau historique de 164 milliards d’euros l’an dernier, selon les données fournies par le ministère du Commerce extérieur ce mardi. Le précédent record du déficit commercial, établi en 2021, était de 84,7 milliards d’euros.

«On est malheureusement dans la continuité des années précédentes», a analysé le ministre du Commerce extérieur Olivier Becht lors d'une conférence de presse en marge de la présentation des résultats. En effet, le déficit commercial s’est creusé lors des deux dernières décennies. D’après l’Insee, le dernier excédent commercial sur les biens en France date de 2002.

Une facture d’énergie multipliée par 2,1 en un an

Le ministre a justifié ce nouveau chiffre record par la flambée de la facture énergétique, sur fond de guerre en Ukraine et de perturbations sur le parc nucléaire français. Ces deux effets ont poussé la France à importer l’électricité et donc à la payer au prix fort. Les prix de l’énergie à l’importation ont été multipliés par 2,1 par rapport à 2021.

Par exemple, les prix à l’importation du gaz ont augmenté de 248 % en un an pour atteindre la somme de 59 milliards d’euros en France en 2022. L’an dernier, la facture énergétique totale de l’Hexagone était de 115 milliards d’euros.

Au-delà de l’augmentation massive des coûts des matières premières, l’Etat a aussi pointé du doigt la dépréciation de l'euro par rapport au dollar et les tensions sur les chaînes d'approvisionnement.

50 milliards d’euros d’excédent pour les services

Du côté des services, le ministère du Commerce extérieur a relevé un excédent record de 50 milliards d’euros en 2022, contre 36 milliards d’euros en 2021. Cette progression s’explique par la nette reprise du tourisme, ainsi que par la belle tenue du transport maritime.

La balance des revenus, comprenant les services financiers, a également été excédentaire de 31 milliards d’euros l’an passé. D’autres secteurs, comme l’automobile, l’aéronautique et le spatial, les produits agricoles, les parfums et cosmétiques, ont obtenu des résultats positifs entre 2021 et 2021.