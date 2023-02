SNCF : que va changer la disparition des bornes de compostage

La SNCF a annoncé la disparition progressive des machines à composter dans les gares. Selon les lignes, 96 à 99% des voyageurs se muniraient en effet déjà de billets dématérialisés.

Elles sont aujourd’hui plus de 3.000 en France : 725 dédiées aux billets TGV et Intercités, et près de 2.500 aux TER. Mais les bornes jaunes destinées à composter son titre de transport ne seront bientôt qu’un vieux souvenir.

En cause, la maintenance importante qu’elles nécessitent. Alors que seuls 44% des voyageurs, selon la dernière enquête de satisfaction sur la SNCF d’UFC-Que choisir, se disent satisfaits de leur état de marche.

Les chefs de bord en charge du compostage

Pour les plus frileux du numérique, pas de panique : même si vous ne pourrez plus composter votre billet vous-mêmes, il vous suffira de vous présenter au chef de bord qui s’en chargera, avant l’accès au train ou directement après la montée.

En outre, avant d’être officiellement retirées des gares, les machines à composter seront, courant 2023, marquées d’un autocollant pour informer les usagers de la nouvelle procédure à suivre.

Depuis fin 2021, sur les TGV et Intercités, il est déjà impossible (sauf cas spécifique) de se procurer ces précieux sésames en carton.