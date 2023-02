Avion : attention, cet aéroport français va fermer pour un mois

En raison de travaux de rénovation dans son aérogare et sur sa piste, l’aéroport international de Strasbourg-Entzheim (Bas-Rhin) sera fermé du 14 mars au 14 avril 2023.

Une fermeture d’aéroport international, c’est inhabituel. Pourtant, l’aéroport de Strasbourg-Entzheim, situé dans le Bas-Rhin, fermera ses portes aux passagers entre le 14 mars et le 14 avril en raison de travaux de rénovation.

Classé 17e au classement des aéroports français les plus fréquentés en termes de trafic avec plus de 630.000 passagers en 2021, l’aéroport alsacien fera peau neuve pour ses 100 ans d’existence. Une rénovation de l'aérogare et des travaux sur l’unique piste seront réalisés. Ils consisteront notamment à «rénover la totalité de la couche de roulement de la piste ainsi que celle des amorces des bretelles d’accès, avec la mise en place d’un nouveau balisage LED plus économe en énergie», indique le site de l’aéroport de Strasbourg-Entzheim.

[TRAVAUX PISTE]



Notre piste se refait une beauté pour toujours mieux vous accueillir



A compter du 14 mars et jusqu’au 14 avril les vols seront suspendus à l’arrivée et au départ de l’Aéroport de Strasbourg. Infos : https://t.co/C9l1qeP4Ha pic.twitter.com/Y6MzYyufNJ — Aéroport Strasbourg (@aeroport_sxb) February 6, 2023

Plusieurs critères ont été pris en compte par la direction de l'aéroport avant d'officialiser la fermeture temporaire de l'enceinte :«le niveau de trafic relativement faible à ce moment de l’année à la jonction entre les saisons aéronautiques hiver et été, une période avant les vacances scolaires de printemps sur Strasbourg afin de pénaliser au minimum nos clients, compagnies et voyageurs et la météo a priori plus clémente à la sortie de l’hiver afin de réduire le risque d’allongement des travaux à cause des intempéries», détaille le communiqué de l’aéroport alsacien.

Des liaisons aériennes supprimées ou déplacées

Les répercussions seront importantes pour plusieurs compagnies, avec la suppression ou la modification du point de départ de plusieurs d’entre elles.

Les vols sont suspendus pour Air France, Amelia, Iberia, Royal Air Maroc, Ryanair, Tunisair et Volotea. En revanche, les départs sont déplacés à l’aéroport de Bâle-Mulhouse pour Air Arabia, Nouvelair, Tassili Airlines et Turkish Airlines.