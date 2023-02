Sondage : près de 9 Français sur 10 favorables à des peines de prison ferme et automatiques pour les agresseurs de policiers

Ce mercredi 8 février, un sondage de l'institut CSA pour CNEWS indique que près de 9 Français sur 10 sont favorables à des peines de prison ferme et automatiques pour les personnes reconnues coupables d'agression sur un policier.

Les violences infligées aux policiers doivent-elles faire l'objet d'un traitement judiciaire spécifique ? D'après un sondage de l'institut CSA pour CNEWS, publié ce mercredi 8 février, 86 % des Français en sont convaincus. Ils se disent en faveur de peines de prison ferme et automatiques pour les agresseurs de policiers, après qu'ils aient été déclarés coupables par la justice.

A l'inverse, 13 % des interrogés sont contre une telle mesure, tandis qu'1 % d'entre eux ne se prononcent pas. A en croire le détail des données, l'opposition à un tel projet reste faible, quel que soit le genre, l'âge et même la proximité politique des répondants.

Du côté des hommes comme des femmes, le rapport entre les «pour» et les «contre» est en effet similaire à celui observé en population totale. Les premiers sont favorables à 86 % à l'instauration de ces peines spécifiques, les secondes à 87 %.

La part des «pour» est systématiquement supérieure à 80 %, dans toutes les catégories d'âge. Elle atteint même 90 % chez les plus de 50 ans, et 91 % chez les 50-64 ans. L'opposition la plus forte est celle des 25-34 ans, à 27 %. La catégorie socioprofessionnelle ne fait pas grande différence sur la question puisque le «pour» l'emporte là aussi à plus de 80 % partout : CSP+, CSP- et inactifs confondus.

L'adhésion à ces peines de prison ferme et automatiques pour les agresseurs de policiers jugés coupables est particulièrement élevée parmi les électeurs de droite. Ils la plébiscitent tous à plus de 90 %, quel que soit leur parti de coeur. Les Républicains sont toutefois les plus convaincus, à 97 %.

Un homme jugé aujourd'hui

Le rapport est semblable chez les sympathisants du parti présidentiel (96 % de «pour») et ne se réduit que modérément à gauche. La part de personnes favorables à ces peines spécifiques ne tombe jamais en dessous de 70 % de ce côté de l'échiquier politique. Elle est la plus forte chez les sympathisants d'Europe Ecologie-Les Verts, et la plus faible chez ceux du Parti socialiste, qui s'y opposent à 29 %.

En 2021, les services du ministère de l'Intérieur enregistraient quotidiennement plus de 85 faits de «violences à personnes dépositaires de l'autorité publique», pour la seule police nationale.

Ce mercredi 8 février, un homme doit justement passer en comparution immédiate pour avoir jeter divers objets sur les policiers lors de la manifestation parisienne contre la réforme des retraites, le 19 janvier dernier. Selon le Parisien, son interpellation, qui avait été diffusée sur les réseaux sociaux, lui a valu cinq jours d'incapacité totale de travail (ITT).

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, du 7 au 8 février, sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.