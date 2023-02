Yvelines : sans permis, une monitrice d’auto-école de 22 ans livrait du cannabis

Déjà arrêtée pour des faits similaires et sous le coup d'une suspension de permis, une jeune monitrice d'auto-école de 22 ans a tout de même continué de conduire, pour livrer... du cannabis. Elle a été condamnée à dix mois de prison avec sursis.

Une jeune femme de 22 ans, qui exerçait le métier de monitrice d'auto-école, a été condamnée à dix mois de prison avec sursis, et une obligation de soins et de travail, ce mardi 7 février, pour détention et vente de produits stupéfiants et ce, après avoir été convoquée en comparution immédiate par le tribunal de Versailles (78).

Déjà interpellée pour les mêmes faits

Selon les informations du Parisien, cette dernière a été arrêtée ce samedi 4 février, alors qu'elle circulait sur la RN184 près de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines (78). Ironie du sort, c'est justement le comportement dangereux de celle qui avait pour métier d'apprendre la conduite aux apprentis conducteurs qui a éveillé les soupçons des forces de l'ordre.

Lors du contrôle, les policiers de la Brigade anti-criminalité (BAC) sont étonnés de la forte odeur de cannabis qui émane de la voiture, dans laquelle ils retrouvent plusieurs sachets de résine de cannabis. En faisant des recherches, ils découvrent en outre que la conductrice se trouve sous contrôle judiciaire, alors qu'elle avait été interpellée la semaine précédente pour les mêmes faits.

A nouveau interpellée et placée en garde à vue, celle-ci a finalement avoué avoir procédé à plusieurs livraisons de cannabis. La perquisition de son véhicule et de son domicile a ensuite permis de retrouver 480 grammes de résine de cannabis, ainsi que 1.065 euros en liquide. Elle est ressortie libre du tribunal.