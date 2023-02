Manifestations contre la réforme des retraites : comment les syndicats prévoient-ils de durcir le mouvement ?

Alors qu’une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue samedi, les syndicats haussent le ton face à l’intransigeance du gouvernement. Ils ont évoqué la mise en place de grèves totales et reconductibles, ou de blocages, pour faire reculer l’exécutif.

Une contestation sociale qui doit aller crescendo. A deux jours de la quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats ont haussé le ton face à l’intransigeance montrée par le gouvernement sur ce projet de loi.

«Il faudra passer à la vitesse supérieure avec des actions plus marquées et plus longues dans le temps (…) Si le gouvernement persiste à ne pas écouter, forcément il faudra monter d’un cran. D’ailleurs, il y a des salariés qui nous le disent déjà. On parle de grèves plus dures, plus nombreuses, plus massives et reconductibles», a détaillé Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, au micro de CNEWS lors de la troisième manifestation ce mardi.

Une accélération de la contestation annoncée comme progressive par les différents syndicats. «Samedi, on va peut-être décider de monter d'un cran avec des grèves reconductibles et des blocages», a indiqué le président de la CFTC Cyril Chabanier auprès de l’AFP.

Une position partagée par Benoît Teste du syndicat FSU, qui a annoncé le franchissement d’une nouvelle étape de contestation sociale après les vacances. «Monter d'un cran, ce sera à partir du 6 mars, après les congés (scolaires)», a affirmé ce dernier à la même source.

Durcir le mouvement après les vacances

Ainsi, les syndicats ont appelé ce jeudi à une nouvelle journée de mobilisation nationale le mardi 7 mars, en plus de celle déjà prévue le jeudi 16 février. Certaines sources affirment que la contestation serait reconductible, avec des assemblées générales organisées tous les soirs pour statuer sur sa continuation.

«Il y aura une grosse journée le 7 et une initiative particulière le 8, en lien avec la journée internationale des droits des femmes», a indiqué à l'AFP Yvan Ricordeau, secrétaire national CFDT.

La date du 7 mars n’a pas été choisie au hasard car elle correspond à la fin des vacances scolaires pour toutes les zones, dont la dernière, la zone C, le 6 mars prochain. S’il n’est pas voté avant début mars, le texte de loi portant sur la réforme des retraites sera examiné en commission paritaire le 4 mars prochain. Cette grève, potentiellement reconductible, serait donc un nouveau moyen d’augmenter la pression sur les députés et les sénateurs, ainsi que sur le gouvernement.