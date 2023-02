Paris : moins ambitieuse mais très attendue, la rénovation de la Gare du Nord est désormais lancée

Top départ pour les travaux, finalement moins ambitieux que prévus mais pas moins attendus, de la Gare du Nord (10e). Et ce, dans un contexte où l'état général de cet édifice mis en service en 1846 fait polémique.

Les travaux de rénovation de la Gare du Nord ont commencé à Paris, alors même qu'un rapport inquiétant, réalisé par le consortium initialement chargé de mener à bien le premier chantier finalement jugé trop ambitieux et coûteux et depuis écarté, fait état d'un certain nombre de risques concernant l'état général du bâtiment. Il souligne notamment un risque d’effondrement des voies des trains de banlieue, d'incendie de la passerelle d'embarquement Eurostar, mais aussi de chute d'un bloc de béton situé au-dessus des voies.

«On a tout repris à zéro»

Des accusations balayées par la SNCF, déjà en conflit judiciaire avec le consortium en question, qui qualifie le document d'«inexact» et de «biaisé». Rien donc qui ne puisse ébranler l'ambition portée par SNCF Gares et Connexions, la filiale du groupe en charge des gares, pour réaliser son «Plan B» de rénovation de la Gare du Nord – baptisé «Horizon 2024» – qui vise à repenser l'enceinte ferroviaire et ses abords avant la tenue en région parisienne des Jeux Olympiques de 2024.

«On a tout repris à zéro», s'est ainsi exprimée Hélène Marbach, la directrice du projet «Horizon 2024» pour SNCF Gares & Connexions, qui rappelle que le nouveau projet apporte «des réponses plus simples, plus frugales et directement orientées vers l'expérience client». Au programme donc : l'«amélioration de la gestion des flux dans la gare par une signalétique augmentée» ou encore l'installation de centaines de places assises.

Par ailleurs, à l'extérieur, le projet prévoit la piétonnisation du parvis «pour favoriser la circulation des piétons», la recommercialisation de nouveaux espaces ou encore le réaménagement du parvis côté gare routière afin de «favoriser les mobilités douces avec des accès pour les cyclistes et les piétons», et ce, notamment avec la création d'un immense parking à vélos doté de 1.200 places.

Si les premiers travaux viennent tout juste de commencer, il faudra néanmoins attendre le printemps 2024 pour que la Gare du Nord dans sa nouvelle mouture soit prête. Dès 2023, en marge de l'organisation de la Coupe du monde de rugby en France, certains aménagements seront déjà visibles et disponibles. Ce sera notamment le cas de la zone transmanche, des accès aux quais des Transiliens ou encore du parvis situé devant la Gare du Nord.