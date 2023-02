Vendée : écoeuré, un couple décide de quitter la France après avoir été victime du squat de sa maison

Un couple originaire de Vendée a décidé de vendre sa maison et de quitter le pays, après avoir récupéré leur bien dans un état plus que vétuste, suite à quatorze mois d’occupation illégale.

En effet, les deux gérants d'un restaurant, Gérald et Audrey Oberweis avaient pu retrouver leur maison trois jours avant le début de la trève hivernale, le 28 octobre 2022, après une procédure judiciaire longue et coûteuse.

«Entre la saisie de l'avocat et l’expulsion il s'est passé presque dix-huit mois. Cela nous a coûté pas moins de 30.000 euros», déplore Audrey. Cette somme comprend aussi le prix des travaux de remise en état et les loyers impayés.

Pour faire avancer l’expulsion, le couple avait organisé une manifestation devant les locaux de la sous-préfecture.

«Nous avons décidé de vendre la maison et notre restaurant»

«Il y a eu beaucoup de désillusions», confie Gérald, tandis qu'Audrey explique le choix radical que le couple a d'ores et déjà acté. «Je suis ecœurée par les procédures judiciaires qui sont d'une lenteur et d'une complexité... Nous avons décidé de vendre la maison et notre restaurant, et on s'en va. On quitte la France pour une île du sud de l'Europe», a dénoncé Audrey.