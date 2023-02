Mort de Stéphane Kameugne : une marche organisée à Reims pour relancer les investigations

La famille de Stéphane Kameugne, décédé à Châlons-en-Champagne (Marne) en 2008, organise une marche ce vendredi 10 février pour relancer les investigations autour de sa mort.

Plus de quatorze ans après le décès de Stéphane Kameugne, ses parents exigent toujours des réponses. Les circonstances de la mort de cet élève ingénieur, dont le corps a été retrouvé dans le canal de la Marne en 2008, sont aujourd'hui encore incertaines. Aussi, ce vendredi 10 février, la famille organise une marche pour demander le transfert du dossier au pôle des crimes non élucidés.

Le cortège doit partir à 14h de la place du Forum à Reims. Les participants se rendront ensemble jusqu'à l'esplanade du Palais de justice, où la manifestation prendra fin. Les proches de Stéphane Kameugne espèrent ainsi relancer les investigations autour de la mort du jeune homme.

L'étudiant, âgé de 24 ans à l'époque, avait d'abord été porté disparu le 6 décembre 2008, après une soirée de remise de diplôme de l'Ecole des Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne, où il étudiait. Son corps avait été retrouvé quelques semaines plus tard, non loin de l'établissement, dans le canal de la Marne.

Son décès a d'abord été considéré comme un accident. L'autopsie de Stéphane Kameugne avait en effet révélé la présence d'1,90 gramme d'alcool dans le sang du jeune homme, mais aucune trace de violence. L'hypothèse d'une chute dans le canal après la soirée alcoolisée était alors privilégiée, même si les analyses excluaient une mort par noyade.

Une information judiciaire pour meurtre

Une seconde autopsie, demandée par les parents de la victime, avait néanmoins relancé l'affaire. L'examen avait été réalisé par un chirurgien spécialisé en traumatologie qui, selon les informations de France 3, assurait avoir trouvé des éléments laissant penser que Stéphane Kameugne avait été agressé avec une batte de baseball ou un objet semblable.

Grâce à ces nouveaux éléments, la famille a obtenu l'ouverture d'une information judiciaire pour meurtre. Mais, depuis, ils déplorent que l'enquête n'avance pas. Selon leur avocat, Me Didier Seban, les investigations pâtissent notamment des «changements successifs de juge d'instruction».

Le transfert du dossier au pôle des crimes non élucidés du tribunal judiciaire de Nanterre a déjà été refusé une première fois par le parquet de Reims. Mais les parents de Stéphane Kameugne maintiennent leur demande, convaincus «que des élèves savent ce qui est vraiment arrivé à leur fils».