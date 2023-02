Pierre Palmade positif à la cocaïne : l'humoriste dépassé par ses «démons»

L'humoriste Pierre Palmade affirmait en 2019 vouloir mettre fin à ses «problèmes d'alcool et de drogue» après une «mauvaise rencontre». Impliqué vendredi 10 février dans un grave accident de la route en Seine-et-Marne, sous l'emprise de stupéfiants, il n'est plus aujourd'hui la seule victime de sa consommation de drogue.

Mêlé à un grave accident alors qu'il conduisait sous l'empire de la cocaïne, Pierre Palmade est aujourd'hui dépassé par ses démêlés avec la drogue. Pourtant, il y a quelques années, il semblait vouloir s'en sortir.

«Voilà où mène mon addiction : une mauvaise rencontre avec des accusations délirantes. C'est l'histoire de trop», estimait Pierre Palmade en 2019, dans le Monde. Victime de fausses accusation de viol par un jeune homme qu'il avait ramené chez lui (et qui avait saccagé son appartement), le comédien avait expliqué avoir «repris de la cocaïne» ce soir-là «après des mois d'abstinence».

«De mon côté, j'ai reconnu ma prise de cocaïne. Je vais avoir une amende et devrai confirmer que je suis en rétablissement», avait-il précisé. «Cette rechute m'a ramené à la réalité. C'est une leçon (...) Je veux me rétablir, sortir de cette maladie illégale», assurait-il. «Je tourne la page du show-business pour faire ce métier de manière plus paisible», affirmait-il également.

Il a percutÉ une femme enceinte

L'humoriste n'a jamais fait mystère des ses démêlés avec l'alcool et la drogue, qu'il a souvent tournés en autodérision. Mais plus de trois après cette mésaventure, il semble que ses «démons» soient toujours bien présents dans son quotidien.

Ce vendredi 10 février, alors qu'il avait consommé de la cocaïne, la voiture qu'il conduisait est entré en collision avec un autre véhicule. Il n'est alors plus la seule victime de ses excès, l'accident ayant fait, outre l'humoriste vedette, trois blessés grave dont un enfant et une femme enceinte qui a perdu son bébé.

Une enquête a été ouverte pour «homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l'emprise de stupéfiants», et confiée au tribunal de Melun, a indiqué samedi 11 février le procureur de la République de Melun Jean-Michel Bourlès.