Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi quasi stable au 4e trimestre 2022 à 7,2%

L'emploi résiste. Le taux de chômage a enregistré une très légère baisse de 0,1 point au quatrième trimestre 2022 pour s’établir à 7,2% de la population active. D’après les chiffres communiqués par l’Insee, il s’agit du taux le plus bas depuis 2008. La France compte désormais 2,2 millions de chômeurs, soit 45.000 de moins qu’au trimestre précédent.

De plus, le taux de chômage est en baisse de 0,3 points par rapport aux chiffres publiés un an auparavant, et en baisse de 1 point par rapport à son niveau d’avant la crise sanitaire.

Au quatrième trimestre 2022, le taux de chômage est quasi stable à 7,2 %

«Sur une plus longue période, on observe que le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis le premier trimestre 2008, si on excepte la baisse très ponctuelle en trompe l’œil pendant le confinement» a confié à l’AFP Yves Jauneau, chef de la division Synthèse et conjoncture du marché du travail à l’Insee.

Une bonne nouvelle pour le gouvernement qui s’est empressé de partager ces chiffres, à commencer par la le ministre du Travail Olivier Dussopt sur son compte Twitter. Depuis le 1er février, la réforme de l’assurance chômage est entrée en vigueur et a fortement affecté les chômeurs. Cette réforme implique une baisse de 25% de la durée d’indemnisation si le taux de chômage national est inférieur à 9%.

Pour l’instant, le chômage touche plus principalement les jeunes âgés de 15 à 24 ans, dont 16,9% sont sans emploi. Le taux de chômage des 25-49 ans est stable à 6,5%, et celui des plus de 50 ans est en très légère baisse et s’élève à 5%.